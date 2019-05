El PSOE regional rechaza cualquier pacto con Arroyo en Cartagena

Portazo a Arroyo. Es lo que ha dado el PSOE de la Región a la candidata del PP a la Alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, al rechazar cualquier pacto con los populares para crear un frente común contra MC e impedir que el partido de José López, que ganó las elecciones municipales el pasado domingo, gobierne la ciudad durante los próximos cuatro años.

Así lo ha confirmado este miércoles el secretario de organización del PSRM-PSOE, Jordi Arce, quien ha recordado a Arroyo que la intención de los socialistas es sacar al PP de todas las instituciones al considerarlo un partido "corrupto", por lo que hablar de un posible pacto con los populares está "fuera de lugar". Arroyo pretendía llegar a un acuerdo con Castejón para que López no obtuivera la alcaldía.

La reacción del PSOE regional llega tras las declaraciones de la líder del partido en Cartagena, Ana Belén Castejón, que, por medio de un comunicado, cerró la puerta a cualquier pacto con MC, pero abrió la puerta a otras posibles alianzas matizando que cualquier tipo de pacto con otros partidos será decidida por la Comisión Ejecutiva Municipal y por las bases.

No obstante, Arce ha concretado que "en ningún momento Ana Belén Castejón ha planteado la posibilidad de negociar con el PP a la directiva regional y entendemos que no lo hará porque sabe que el PSOE lucha por quitar a los populares de las instituciones". De hecho, el secretario de Organización del PSRM-PSOE ha reiterado que "no hemos hablado con ella de este asunto, porque no se contempla de ningún modo un acuerdo similar al planteado por la candidata del PP".