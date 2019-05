"Si en un mes no hay movimiento, empezarán las manifestaciones"

Las tres obras previstas en los presupuestos participativos de 2018 en el El Algar no han finalizado a la fecha prevista. Según el presidente de la Asociación de Vecinos, Pedro García, el pueblo se siente abandonado por las administraciones y amenazan con convocar manifestaciones una vez que acabe el período electoral si la situación no da un vuelco en las próximas semanas.

El descontento de los vecinos se debe a la evolución de las obras en el centro cívico y en un parque, y en el alumbrado instalado en la calle Castelar. La primera de ellas permanece parada desde hace dos semanas y tenía que haber concluido el 28 de marzo. «Estuvieron trabajando dos semanas, luego pararon durante un mes y medio y la última vez que vinieron fue solo para montar la estructura», señala Pedro García. Las obras consisten en instalar una cubierta en el patio del centro cívico, que está dividido en dos bloques. Por el momento, la gente no puede acceder al interior del patio porque está precintado.

A los vecinos tampoco les convence el alumbrado que ha instalado el Ayuntamiento en la calle Castelar, situada en las inmediaciones del Teatro Apolo. Según García, la idea inicial era crear un conjunto armonioso con la intención de que en un futuro se transformara en una calle peatonal. Señala que las nuevas farolas no son las que solicitaron y que se han instalado «con la mitad del dinero presupuestado».

El Ayuntamiento también presupuestó una inversión de 140.00 euros para arreglar un parque cuyas obras debían haber finalizado en diciembre de 2018. Los vecinos se quejan de que los operarios acuden de vez en cuando, pero no ven un avance significativo.

«Este año no se ha hecho nada en El Algar, porque todo ese dinero está gastado», señala Pedro García, que acusa al Ayuntamiento de destinar «a pagar deudas» el presupuesto que le corresponde al pueblo y de incumplir los plazos estipulados. La asociación de vecinos también protesta porque actualmente no disponen de un local para sus actividades, y la oficina está en el domicilio de su presidente. El aula joven del pueblo también permanece cerrada hasta la fecha.

Por el momento, los vecinos dicen que no convocan manifestaciones para respetar el período de la campaña electoral. Pero señalan que tras los comicios de este domingo, van a dar un margen de uno a tres meses a las administraciones para que formen los gobiernos y empiecen a actuar en El Algar: «Si en ese plazo no se ve movimiento, empezamos con las movilizaciones. La gente en las asambleas me piden que las convoque», señala el presidente vecinal de El Algar.