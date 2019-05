El pleno se enfrenta a López Miras por la gestión sanitaria

José López, de MC Cartagena, impulsó la moción para declarar persona 'non grata' a López Miras.

José López, de MC Cartagena, impulsó la moción para declarar persona 'non grata' a López Miras. iván j. urquízar

La abstención de PSOE y Cs impide que el presidente sea declarado 'persona non grata'.

El último pleno municipal antes de que acabe la legislatura tuvo un protagonista ausente, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras. La polémica desatada por sus declaraciones sobre el servicio de hemodinámica en el Hospital Santa Lucía y la negativa a ampliar su funcionamiento durante las 24 horas del día han provocado la respuesta casi unánime del pleno del Ayuntamiento de Cartagena. Solo el Partido Popular votó en contra de la reprobación de López Miras y del consejero de Salud, Manuel Villegas, por el funcionamiento del área de salud de Cartagena. Los mismos grupos (PSOE, Ciudadanos, MC, Cartagena Sí Se Puede) pidieron la dimisión del presidente y solo el voto de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, impidió que López Miras fuera declarado 'persona non grata' en Cartagena.

MC, a través de su líder, José López, había impulsado una moción contra el presidente autonómico que contó con el voto favorable de Cartagena Sí Se Puede. El PP, como es lógico, votó en contra, mientras que el PSOE y Ciudadanos decidieron abstenerse. Todo ello después de que el líder del Ejecutivo regional declarara que los cartageneros no corren mayor riesgo si sufren un infarto por la no disponibilidad del servicio de hemodinámica en el Santa Lucía durante las 24 horas del día. La moción de José López calificaba estas declaraciones de «disparate». Todos los grupos mostraron su total rechazo a las palabras de López Miras, con duras críticas particularmente desde Podemos, por parte de la líder de la formación morada en el municipio, Pilar Marcos, quien, entre lágrimas, expuso que la mortalidad aumenta del 4,1% al 9,1% por no implantar el servicio de hemodinámica a tiempo completo.

El resto de grupos también expresaron con dureza sus críticas hacia el Ejecutivo regional. Ciudadanos argumentó su reprobación, no solo en el servicio de hemodinámica, sino también por el colapso en urgencias, por la falta de personal especializado, por las listas de espera, por su lentitud en el desarrollo de la Ley del Rosell, y por la no implantación de la enfermería escolar.

En cambio, el partido naranja, al igual que el PSOE se abstuvieron a la hora de declarar persona 'non grata' a López Miras. Así pues, la votación quedó en empate técnico en dos ocasiones. El voto de calidad de la alcaldesa decidió la moción. Castejón argumentó, tras el informe jurídico de la secretaria general, que el pleno no cuenta con las garantías legales para adoptar este acuerdo.

Por su parte, Manuel Padín, de Ciudadanos, acusó de electoralista a José López por impulsar esta moción y declaró que «las administraciones públicas no funcionan ni existen para calificar o sentenciar a personas concretas e individuales». «Además, creemos que tiene carácter definitivo y en Ciudadanos creemos en la reinserción cultural e intelectual del presidente López Miras», apostilló el portavoz de Cs.

Por su parte, José López acusó a la alcaldesa de «ponerse de perfil» ante los muertos por infarto en la ciudad de Cartagena y dijo que cruzarse con el presidente del Gobierno regional «va a ser nauseabundo».

Otros acuerdos

Aprueban un plan para apoyar las artes escénicas