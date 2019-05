José Ibarra: "Los trabajos fijos y los salarios seguros son cosa del pasado"

José Ibarra Bastida, casado, de 51 años de edad y con dos hijas de 17 y 14 años. Actualmente es el secretario comarcal de CCOO en Cartagena. Es trabajador de la fábrica de Motores de Navantia. También licenciado en Historia y ha publicado cinco libros de historia local.



¿Qué valoración hace de la manifestación del 1 de mayo en Cartagena?

Ha sido una de las mejores de los últimos años. A la alta participación ha contribuido el clima de efervescencia política de estos meses. Los trabajadores saben que sus reivindicaciones laborales tienen solución en la política y han sabido aprovechar el momento para exigir respuestas.

En la protesta reivindicaron la derogación de la reforma laboral. ¿Que beneficios supone en concreto para los obreros de Cartagena?

Las reformas laborales de 2010 y 2012 han mermado los derechos de las personas que trabajan en la comarca de Cartagena, con sectores muy vulnerables como el campo, el comercio y la hostelería, entre otros. La precariedad se ha multiplicado en la última década. La figura del trabajador que tenía seguridad en su trabajo desde los 18 años de edad hasta su jubilación ha saltado por los aires. En Cartagena, los trabajos fijos y los salarios seguros son cosa del pasado, por desgracia.

¿Por qué denuncian que se encuentra estancada la comarca?

Porque las cifras así lo indican. En Cartagena hay 3.700 habitantes menos en los últimos 5 años. Esto no sucede en otras ciudades de nuestro entorno. El paro había bajado a 15.700 personas y en marzo volvemos a estar en 17.159. De las cien primeras empresas por facturación en la Región de Murcia, solo nueve son de Cartagena. Solo Navantia, Repsol y Sabic tienen fortaleza industrial; el resto del tejido industrial en Cartagena es más débil que el del resto de la Región. Por otro lado, el turismo local no tiene el tirón suficiente.

¿Cómo se puede revertir esta situación?

Hace tiempo que no viene una nueva inversión industrial a Cartagena. Hay problemas con las infraestructuras ferroviarias y portuarias. Hay que resolver el Plan General de Ordenación Urbana para que se libere suelo industrial. Hay un abandono institucional por parte de la Comunidad Autónoma. El Gobierno regional debería estudiar por qué hay pujanza industrial al norte del Puerto de la Cadena y aquí estamos estancados. La ciudad no está preparada ni para la nueva revolución industrial ni para los cambios energéticos y tecnológicos de la próxima década.

Afirman que es el momento de recuperar los derechos perdidos y poner fin a la precariedad. ¿Qué situaciones de precariedad se viven en Cartagena?

En Cartagena, quienes no trabajan en una gran empresa industrial o en la Administración, tienen trabajos precarios, mal pagados e inestables. Y los jóvenes y las mujeres, peor aún. El campo es reino de las ETT's . En la hostelería hay contratos y salarios precarios, y tienen el convenio estancado por la actitud de la patronal. En el comercio se da la misma situación, con el agravante del trabajo en festivos. Se ha creado la figura del 'sabadero' y el 'dominguero': personas que trabajan solo esos 4 días al mes.

¿Creen que se va a conseguir que las grandes superficies de Cartagena dejen de abrir los 365 días del año?

Desde CCOO no entendemos que, con la excusa del turismo, desde 2014 en el comercio de Cartagena se trabajen los 52 domingos del año; en Murcia, solo 16 festivos; y en Alicante en 2019 se ha conseguido que no se trabajen todos los festivos del año. ¿Por qué en Cartagena no?