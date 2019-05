"La sociedad tiene que unirse para que su crispación se convierta en una revolución"

La estudiante cartagenera de Bachillerato hace un llamamiento para que las Humanidades vuelvan a tener valor en la sociedad actual

Paula Rosell Brel Borgoñós, alumna de 18 años de 2º de Bachillerato del colegio carmelitas Santa Joaquina de Vedruna de Cartagena ha obtenido el primer premio en la modalidad de Disertación Filosófica dirigida a alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, en la VI Olimpiada Filosófica de España. El certamen lo organiza la Red Española de Filosofía. La vencedora explica que es una alumna de '10' en el instituto, aunque reconoce que las Matemáticas se le atragantan a veces, y que tuvo una fase en 4º de la ESO en la que bajó su rendimiento académico al decantarse por Ciencias. Su intención es estudiar Filosofía o Economía, así como Ciencias Políticas, disciplinas que le apasionan.

Hoy en día es muy difícil vivir de la Filosofía...

Es uno de los puntos que traté en mi disertación del concurso. Es injusto que las Humanidades estén relegadas a un segundo plano. Espero que esto cambie en el futuro, porque es necesario que la Filosofía esté presente.

¿Por qué es tan necesaria?

Vivimos en una etapa en la que hemos perdido la razón, y nos hemos entregado al ocio, al vicio y a la banalidad. La Filosofía nos indica el camino que debemos seguir como sociedad, nos ilumina. Es muy triste que la dejemos de lado porque hemos perdido esa luz que los seres humanos necesitamos para seguir manteniendo la vida.

¿Las nuevas tecnologías y la adicción a las redes sociales tiene la culpa?

Para mí las nuevas tecnologías son un arma de doble filo: Son una poderosa herramienta, pero, si son mal gestionadas, se pueden convertir en una mala amiga, en una adicción. Que la nueva ola tecnológica lleve a la adquisición del conocimiento depende del uso que se le dé.

¿Qué le parece la crispación que hay en la sociedad?

Debería ser bien gestionada para convertirse en fuerza revolucionaria, para solucionar los problemas del mundo actual como colectivo, dejando a un lado el individualismo que existe. Que la crispación derive en odio, y no hagamos nada por ello, es uno de los grandes errores del ser humano contemporáneo. El odio nos separa. Es necesario una revolución, un cambio.

¿Parece que la gente lúcida de la actualidad está alejada del mundo moderno?

Tener la mente lúcida no depende de un lugar o de una clase social, depende de saber sacar la Filosofía que todos llevamos dentro. Hay personas que saben exaltar esta virtud humana, la razón, el espíritu crítico.

¿Cuáles son sus filósofos predilectos?

Me gusta muchísimo Platón. Deberíamos prestarle más atención en el mundo contemporáneo a su gran obra, La República.

Karl Marx también me apasiona. Lo he descubierto hace poco, y para mí ha sido como un antes y un después. Me ha marcado. De los filósofos actuales destaco a Marina Garcés. En su obra Nueva ilustración radical hace un análisis bastante preciso del mundo en el que vivimos.