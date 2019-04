El 'rosario' de las Cruces de Mayo deja los festejos sin barras en la calle

El particular 'rosario' que ha estado viviendo estos días la organización de las Cruces de Mayo fue despachado ayer por el Ayuntamiento de Cartagena. La fiesta religiosa se celebrará en el caso histórico del 3 al 5 del próximo mes y no contará con barras de comida y bebida en la calle, como antes montaban los locales de hostelería o las propias cofradías de Semana Santa. La recaudación de las hermandades iba a parar a fines benéficos, algo que les va a suponer una pérdida económica «importantes», precisaron desde una de estas entidades religiosas. No obstante, las cofradías instalarán sus habituales cruces de flores en el centro histórico.

Por su parte, la asociación comarcal de hosteleros Hostecar detalla que cada negocio no ganará alrededor de 30.000 euros por la decisión del Consistorio. El colectivo considera que la administración le ha «robado» esta celebración. Juan José López, presidente de Hostecar, afirma que los ánimos de sus compañeros de profesión están «muy caldeados». La directiva de la asociación mantuvo ayer una reunión de urgencia. Este colectivo de profesionales no descarta hacer movilizaciones o algún tipo de iniciativa en señal de protesta.

El Consistorio mantiene la fecha tradicional de la celebración, e instalará seis escenarios y otras tantas cruces en las plazas San Francisco, del Ayuntamiento, del Rey, del Icue, San Sebastián y del Parque. Así las cosas, los vecinos del centro son los grandes beneficiados. La plataforma Sin Ruido en Cartagena destaca que el Gobierno local, que dirige la alcaldesa socialista Ana Belén Castejón, les ha prometido que las actuaciones musicales serán de corta duración e irán rotando de escenario. En todos los escenarios se celebrarán conciertos, concursos y exhibiciones de sevillanas en una programación que se dará a conocer antes de este viernes. Además, apunta que habrá parones de música en la hora de la siesta, y que los altavoces se apagarán antes de medianoche, para facilitar el descanso vecinal. Por otra parte, en La Aparecida las Cruces de Mayo se celebrarán una semana después, los días 11 y 12. Y, en Fuente Cubas, los residentes se quejan de que la asociación de vecinos no quiere organizar esta fiesta en la barriada.