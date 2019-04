Arroyo ofrece el hotel Peninsular para dejar sitio a los juzgados

La candidata del PP a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, ofrecerá si la gana al Ministerio de Justicia el hotel Peninsular como sede provisional para los juzgados de lo Civil y lo Mercantil. La aspirante popular ha señalado que el Ejecutivo central no los ha creado en la ciudad portuaria porque el Consistorio no le ofreció espacios para ubicarlos. «Aquí tenemos un Gobierno experto en perder fondos, inversiones y ocasiones y cuando no se sabe gestionar pasan estas cosas», ha apostillado para recordar que el edificio municipal sigue cerrado y sin uso tres años después de su compra.

El inmueble situado en la calle Cuatro Santos fue adquirido esta legislatura bajo el mandato del exalcalde José López (MC) por 500.000 euros. La transacción llevó a López a los juzgados a instancias del PP, pero la Justicia exculpó al exregidor, ya que, aunque vio delito, quedó demostrado que el Ayuntamiento inició una expropiación en 2007. Ahora, el partido MC recuerda que el hospital Naval está libre para albergar el nuevo Palacio de Justicia.