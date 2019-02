Exigen más control policial en el instituto Politécnico para evitar peleas y trapicheo

Ahora ya no tienen inseguridad, pero quieren proteger a los jóvenes de las adicciones

La barriada cartagenera Virgen de la Caridad, conocida como Las 600, ya no es un sitio inseguro para sus habitantes. Esto es gracias a que en los últimos meses se ha intensificado la presencia de Policía Local y Nacional. Así lo pone de manifiesto el presidente vecinal, Juan Gómez. Los residentes estuvieron a punto de organizar patrullas vecinales el pasado mes de septiembre para frenar los asaltos que aseguraban sufrir a plena luz del día las personas de mayor edad, principalmente tirones de bolsos.

Ahora lo que preocupa a los vecinos es que los jóvenes no caigan en adicciones. Así, Gómez demanda que se aumente la vigilancia policial durante las entradas, salidas, y horas de recreo del instituto público Politécnico. Igualmente, pide que se haga lo mismo en el colegio público Stella Maris. Son los dos centros educativos del barrio. El presidente vecinal denuncia que los vendedores de droga aprovechan para trapichear con los chavales del instituto.

Desde el Politécnico exponen que no han detectado este tipo de situaciones. No obstante, el instituto informa de que, a través de los padres, se ha solicitado por escrito a las autoridades esta misma semana que se incremente la vigilancia policial para evitar que se produzcan peleas a la hora de la salida del centro, las 14.00 horas. Los dirigentes del instituto comentan que no han percibido ninguna trifulca, pero que los padres han advertido de que se están produciendo estos conflictos juveniles.

El Ayuntamiento de Cartagena, que lidera la alcaldesa socialista Ana Belén Castejón, señala al respecto que «ya se ha intensificado las rondas policiales durante todo el día, como reconocen los propios vecinos». Si bien, desde la Administración local indican que Castejón se ha comprometido a trasladar al concejal de Seguridad, Manuel Mora (PSOE), la petición de que haya más vigilancia en la entrada y salida del colegio Stella Maris y del instituto Politécnico.

Las futuras generaciones son la principal preocupación de los vecinos. Ponen de manifiesto su temor por el cierre de un aula de informática que tienen en el local social. La misma cuenta con ocho ordenadores y es usada, según cuenta Gómez, por jóvenes que están en riesgo de exclusión. «La empresa que gestiona el servicio extingue su contrato a final de mes. Y no sabemos si va a continuar funcionando. No es la primera vez que el aula se cierra durante meses por este problema», sostiene el presidente vecinal, que también demanda más cursos de inserción laboral, como el que acaba de hacer el Ayuntamiento.