Ensayan con salmones del Ártico tecnologías de la UPCT que mejoran el bienestar animal y la vida útil del pescado

El catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Antonio López Gómez ha realizado una estancia de investigación en la Nord Universitet de Noruega, donde se están realizando ensayos con salmón y tilapia para el proyecto europeo Innovative technology based on the integration of natural substances in ice to improve animal welfare and extend shelf-life of farmed fish, coordinado por el investigador de la Escuela de Agrónomos de la UPCT.

El proyecto estudia nuevas tecnologías para aumentar el bienestar animal y extender la vida útil del pescado, en línea con dos patentes registradas por Antonio López junto con otros investigadores de la UPCT y la UMU. Participan también en el proyecto, que cuenta con una financiación de casi un millón de euros, la Universidad de Murcia y las empresas de San Pedro del Pinatar Pescados de Acuicultura de Murcia y Cubi-Playa.

Durante su visita a la Nord Universitet, en Bodø (Noruega), Antonio López Gómez participó en la organización de los ensayos con salmón y tilapia e impartió un 'Lunch Seminar' en streaming titulado: Stunning methods and animal welfare of fish at slaughtering. Interest of nanoencapsulated anesthetics. Durante su desarrollo, el catedrático López Gomez explicó la tecnología de encapsulación de anestésicos naturales y la tecnología de su inclusión en el hielo que se utiliza en el sacrificio por hipotermia de peces de acuicultura, para conseguir la mejora del bienestar animal y la mejora de la calidad y vida útil del pescado fresco conservado en hielo.

La Nord Universitet tiene su campus en Bodø, una ciudad de 50.000 habitantes al Norte del Círculo Polar Ártico. Cuenta con su propia estación de investigación en acuicultura, que trabaja principalmente con salmón y tilapia.