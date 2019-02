Más de 3.000 cartageneros firman por el cierre dominical de las grandes superficies

Los dos centros pueden levantar su persiana los festivos desde 2014 tras crearse un área de gran afluencia turística.

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha iniciado una cruzada contra la apertura dominical de las grandes superficies comerciales de Cartagena. Por el momento, ya ha recogido más de 3.000 firmas para presionar a las autoridades para que revoquen algo que consideran un «privilegio» para el «pez grande». Esta reivindicación cuenta también con el respaldo de Podemos y la asociación Centro Comercial Abierto, que aglutina a los pequeños comerciantes. Estas organizaciones quieren limitar que Parque Mediterráneo y El Corte Inglés abran los 365 días del año, tal y como sucede desde enero de 2014.

La liberalización de los horarios la aprobó el Ayuntamiento de Cartagena, siendo alcaldesa Pilar Barreiro (PP). Por entonces, el Gobierno municipal estableció tres áreas de «gran afluencia turística». Con esta denominación justificó que era necesario que los comercios abrieran al público los festivos. Una de estas zonas abarca el centro urbano, otra comprende el Parque Mediterráneo y la tercera de ellas concierne a los grandes almacenes situados en la Alameda de San Antón. Los pequeños comerciantes del casco histórico optan por no abrir sus negocios los domingos. Si bien, tanto el centro comercial como los grandes almacenes publicitan que abren todos los días del año.

CC. OO., Podemos y los pequeños comerciantes consideran que es «absurdo» que la declaración de área de gran afluencia turística incluya zonas alejadas del centro histórico, como es la Alameda o el polígono industrial Cabezo Beaza. Por ello, estiman que debería suprimirse la calificación de estas dos áreas, y que así las grandes superficies solo pudieran abrir un máximo de 16 domingos al año, como marca la legislación actual. «Los turistas que visitan Cartagena recorren mayoritariamente el puerto y el casco histórico. Además, la gran mayoría de ellos desembarcan desde un crucero directamente en el muelle», exponen.



Moción fallida de Podemos

Podemos llevó una moción en el último pleno municipal para exigir que se renegocie la apertura dominical de las grandes superficies. La misma no prosperó, ya que solo contó con el apoyó de los tres ediles de la formación morada y de los cinco concejales de MC Cartagena. Teresa Sánchez, edil de Podemos, destaca que «Ciudadanos votó en contra porque dijo que el modelo bolivariano no es una opción para Cartagena, y el PP también dijo que 'no', al estimar que menos da una piedra que un contrato precario». Por último, la edil de la oposición afirma que los concejales del Gobierno local (PSOE) se abstuvieron «porque decían que no era de su competencia, pese a ser algo que corresponde a la Administración local». Este periódico ha contactado con el Ejecutivo que lidera la alcaldesa socialista Ana Belén Castejón para conocer su postura, no ha hecho valoración alguna.

Mientras tanto, los empleados de las grandes superficies, a través del sindicato CC. OO., se quejan de que el hecho de trabajar los domingos ha repercutido de forma «negativa» en sus vidas. Cuentan que tienen más problemas para conciliar su vida familiar, al tener en algunos casos descansos rotatorios que caen prácticamente un día laborable al azar. Asimismo, lamentan que la apertura dominical no les ha supuesto un beneficio económico, pues destacan que muy pocas empresas pagan un plus por los festivos. En este sentido, señalan que algunos de los vendedores incluso han perdido ingresos, ya que antes compaginaban su puesto en las grandes superficies con un trabajo de fin de semana en el sector de la hostelería. Igualmente, el pequeño comercio también se siente «perjudicado». Valoran que sus ventas han bajado porque la gente se ha acostumbrado a hacer la compra los domingos. Y dicen que no pueden abrir los domingos porque necesitan descansar.



Contratos «precarios»

Por el contrario, grandes superficies como Espacio Mediterráneo defienden que la apertura dominical ha generado 1.500 puestos de trabajo. Los sindicatos sentencian al respecto que se trata de puestos «precarios», ya que generalmente se contrata al personal de forma eventual para cubrir los domingos, trabajando así solo cuatro días al mes. Por otra parte, el centro comercial subraya que Cartagena, como ciudad turística que es, tiene que tener una oferta comercial acorde a las demandas de sus visitantes. En este sentido, informan de que el centro comercial está al 100% de ocupación, y que esto se debe a que ha sido un gran atractivo para las grandes franquicias poder abrir los 365 días del año. Todo esto, resumen, se traduce en riqueza para Cartagena. También ponen de relieve que al estar abiertos todos los días ayudan a conciliar la vida familiar de sus clientes.