Becas para investigadoras de Pakistán, Etiopía, Haití y Argentina

Investigadoras de Pakistán, Etiopía, Argentina y Haití se forman en Tecnología Postcosecha gracias a las becas concedidas por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y el Instituto de Biotecnología Vegetal de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Las empresas Decco, Sakata, MSC, SaniFruit y Postharvest.biz patrocinan estas ayudas al estudio.

Las investigadoras becadas realizan el curso online en Tecnología Postcosecha y Procesado Mínimo Hortofrutícola. El curso, que finaliza en septiembre, participan investigadores y técnicos de 16 países. La inscripción aún está abierta.

El pasado año 2018 se beneficiaron de estas becas otras cuatro investigadoras: Nihed Jerbi (High Institute of Agronomy of Chott Mariem, Sousse, Túnez), Dania Tabet (Universite Libanaise, Líbano), Adonaï San Anna (Catholic University of West Africa, Benin) y Sasireka Rajendran (Tamil Nadu Agricultural University, India).