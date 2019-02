Los proyectos participativos de este año se encallan en la falta de presupuesto local

La reunión ayer de la Comisión de Seguimiento de los Presupuestos Participativos en la que se trató la nueva convocatoria para este año se saldó a su término con las duras críticas de la oposición, que tildó el proyecto de «irresponsable» al no contar con el presupuesto municipal aprobado -de hecho ni siquiera se ha compartido el borrador de las cuentas con los grupos municipales para iniciar una necesaria negociación-.

La alcaldesa Ana Belén Castejón, junto a los ediles de Descentralización y Transparencia, Juan Pedro Torralba y Mercedes García, respectivamente, comparecerá hoy en rueda de prensa tras un encuentro con los directores de los 11 centros escolares que participarán este año en los Presupuestos Participativos.

No obstante, desde el PP, el concejal Diego Ortega criticó que «la incapacidad de Castejón para presentar las cuentas de 2019 bloquea las inversiones de los presupuestos participativos». «Si no hay presupuesto, no se pueden hacer obras», sentenció y reclamó «parar la Comisión hasta que no se presente el proyecto de presupuestos».

Por su parte, Isabel García, de MC, consideró «inexplicable» que obras proyectadas en marzo de 2018 no se hayan concluido, «a pesar de ser proyectos de pequeño calado y limitados en su cuantía a 75.000 euros».

Desde Cartagena Sí Se Puede calificaron los presupuestos participativos de «paripé», ya que «no hay ni presupuesto ni participación».