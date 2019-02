Navantia tira del empleo

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, propuso ayer en la Mesa Local de Empleo renovar un convenio con Navantia una vez que el astillero tiene garantizada la construcción de la serie de submarinos S-80 y el suministro y mantenimiento de motores de cinco corbetas para la Armada saudí.

Y es que, se prevé que esta nueva situación desencadene nuevos contratos y empleo indirecto que repercutirá en las empresas auxiliares del municipio, por lo que para mejorar la formación de los candidatos a ocupar esos trabajos se debería intensificar el acuerdo entre la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y el Centro de Formación para la Industria del polígono Cabezo Beaza para alquilar espacios. Fue suscrito hace un año y coordinado con Navantia, el Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia, el consistorio y los sindicatos.

Asimismo, Castejón avanzó que se está trabajando con el Instituto de Fomento autonómico y con la Escuela Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para crear en breve el Observatorio de Industria 4.0.

De igual forma, la alcaldesa propuso en la reunión diez mesas técnicas de trabajo para cumplir el plan estratégico para el empleo del municipio aprobado el pasado 31 de julio.



Críticas desde la oposición

Las reacciones del resto de partidos de la Corporación municipal fueron críticas. Así, la concejal del PP Carolina Palazón lamentó que no haya hecho «nada» desde la pasada reunión de julio y en la misma línea se manifestó el edil de Movimiento Ciudadano Ricardo Segado, quien censuró a la alcaldesa por acudir a la Mesa «sin hacer sus deberes ni cumplir con su obligación». En este sentido, Segado recordó que «las últimas cifras en torno al empleo, con el aumento del número de desempleados (1.092 en enero), demuestran que el Plan no está funcionando y no se está haciendo un trabajo efectivo».

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, propuso una mesa técnica vinculada a la economía azul, «concepto integrador» que recoge tanto la actividad económica asociada al mar, como a los puertos y la costa del municipio.

Finalmente, desde Cartagena Sí Se Puede (CTSSP-Podemos) alabaron las «buenas intenciones» del Gobierno socialista, pero lamentaron que no se traduzcan e obras. Asimismo, recordaron que «el Plan Municipal de Empleo quedó aprobado en verano, y a tres meses de las elecciones municipales todavía no existen prepuestas claras por parte del Gobierno para acabar con el paro y la precariedad».