"La Sierra Minera tiene un efecto claro en la población, pero no hay alarma"

Natalia Cabrera, Humberto Gómez y María Dolores Chirlaque forman parte del equipo que ha elaborado el estudio Emblema. Este trabajo lo ha realizado en la Sierra Minera el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública para evaluar los niveles de exposición a metales pesados en niños de entre 6 y 11 años y sus madres. Los tres expertos dan más detalles acerca de esta investigación.

Según la Consejería de Salud, los resultados preliminares ponen de manifiesto que vivir en la zona minera situada en los municipios de La Unión y Cartagena no conlleva un riesgo superior para la salud al de residir en otra área distinta. No obstante, los investigadores sostienen que entre las conclusiones fundamentales obtenidas hasta ahora «existe un efecto claro de la zona minera sobre los niveles de plomo en sangre que presenta la población infantil». Si bien, matizan que este efecto es «pequeño», por lo que consideran que «los resultados obtenidos nos deben llevar a la tranquilidad, ya que la situación actual no es de alarma sanitaria por culpa de los metales pesados». Pese a esta valoración preliminar, recalcan que «esto no quiere decir que no exista riesgo para la población», por lo que se muestran partidarios de seguir con las actuaciones en la Sierra Minera.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en 5 microgramos por decilitro el nivel mínimo de plomo y de cadmio en sangre necesario para adoptar medidas de carácter preventivo. En concreto, recomienda que a partir de esta cantidad se estudie al conjunto de la unidad familiar. Los epidemiólogos que han hecho el estudio Emblema apuntan que la diferencia en la concentración media de plomo en sangre hallada en los niños que residen en la zona minera es baja (1,65 microgramos por decilitro), mientras que en la zona no minera analizada (El Albujón, Pozo Estrecho, La Puebla y La Palma) es de 1.08. Con respecto a la población adulta, el nivel medio es ligeramente superior en la zona minera, con 1,28 microgramos por decilitro, por 1,16 en la zona no minera.

Los investigadores de la Consejería de Salud reconocen que cuanto menos nivel de plomo en sangre haya es mejor para la salud. Sobre este resultado destacan que «en vista a que esa diferencia es pequeña, y que la media en la Sierra Minera es muy semejante a otros valores de referencia en otros países, concluimos que el riesgo que existe en la zona minera no se muestra superior al que hay en el área no minera. Esta zona analizada se encuentra a solo 10 kilómetros del lugar contaminado, algo que ha sido cuestionado por la Plataforma de Afectados por lo Metales Pesados, que acusa a la Consejería de Salud de «falsear» el estudio. Los autores del mismo argumentan que la afección del plomo en sangre solo llega a un radio de 2 kilómetros, por lo que defienden la «idoneidad» de la población escogida para compararla con los residentes de la Sierra Minera.

La investigación también ha analizado los niveles de cadmio en sangre y orina. La misma revela que no hay diferencia alguna entre las zonas de residencia y que los niveles también están muy por debajo de lo que marca la OMS. «Todos estos resultados son provisionales», recalcan. Aún faltan por conocerse las cifras del arsénico inorgánico presente en la orina, que estarán listas para antes del verano. Las mismas aún no se han publicado debido a la «complejidad» de su manipulación en el laboratorio, esgrimen.



Además, la formación naranja ha emplazado al Gobierno regional a que ejecute «de inmediato» la partida de cuatro millones de euros de los que dispone en los presupuestos autonómicos de 2019 para actuaciones en las antiguas explotaciones mineras. Por su parte, Podemos ha recordado que «la contaminación minera existe y no desaparece con comparecencias en los medios, y lo que tiene que hacer el Gobierno regional es minimizar los riesgos de dicha contaminación». La formación morada apuesta por la revegetación de terrenos, el sellado de balsas, el desvío de cauces y escorrentías y la protección de los escolares y de las viviendas cercanas a los focos de exposición. Precisamente, los autores del estudio Emblema creen que una mejora paisajística y de infraestructuras del entorno afectado favorecería que los habitantes de la Sierra Minera tuvieran una vida más saludable, al vivir en un lugar que incentive hábitos como el de practicar ejercicio.