Los 'yayoflautas' se enfrentan a los nuevos partidos de jubilados

En los últimos meses han surgido a nivel nacional hasta cinco formaciones políticas cuya labor se centra en defender los intereses de los pensionistas. La última de ellas en Murcia, 'Jubilados Decisivos', creada por el que fuera empresario Matías Noguera y con ambición de conseguir escaño en el Congreso de los Diputados después de las próximas elecciones generales. Sin embargo, estas iniciativas no cuentan con el respaldo de los 'yayoflautas' de Cartagena, la asociación que ha impulsado en los últimos tiempos las protestas ante el Ayuntamiento de la ciudad para exigir una reforma de las pensiones, y que suelen contar con un apoyo importante en la ciudad.

A través de un comunicado, los 'yayoflautas' han mostrado un rechazo severo a estos nuevos partidos, que piensan que florecen «en base a personalismos e intenciones de ruptura de la unidad pensionista». Así pues, lanzan críticas muy duras contra los creadores de las nuevas formaciones políticas: «Se nutren de jubilados VIP de rancio pasado, personas que no se han distinguido jamás por la defensa de sus compañeras y compañeros, que no se han prodigado en las movilizaciones de pensionistas», señalan.

Tampoco se fían de la apuesta de estos nuevos partidos por no definirse ideológicamente. En la mayoría de los casos, han defendido que no son de izquierdas ni de derechas, y que entran en política solo para defender los intereses de los jubilados. Por su parte, los yayoflautas sostienen varias dudas al respecto, y cuestionan, llegado el momento, qué tipo de medidas sociales y económicas defenderían. «Un partido que solo mire por los intereses de los pensionistas es, desde unos principios morales, deplorable, y desde unos principios políticos, sociales y económicos, imposible e inviable. No nos hacen falta 'salvapatrias'», señala el comunicado.

En sus protestas, los yayoflautas defienden la aplicación de las pensiones según el IPC, así como distintas medidas de carácter social, no exclusivamente para los pensionistas, sino para otros colectivos desfavorecidos.

La medida que más critican de las que han recogido los nuevos partidos de jubilados (aunque no en todos), es la petición de que los pensionistas no paguen el IRPF. Según su punto de vista, solo la piden «por sus altas prestaciones», porque el 63% no paga este impuesto. «Además, mienten cuando hablan de doble tributación, porque saben que no la hay, que las pensiones son una parte del salario indirecto, la parte diferida», apuntan los 'yayoflautas' de Cartagena. Otras formaciones políticas, como el partido ultraderechista Vox, también han defendido que los pensionistas no paguen el IRPF, según su argumentario, «porque ya lo han pagado durante toda su vida».