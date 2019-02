Rodríguez: "Estamos empezando a blindarnos contra las plataformas VTC"

Presidente de Radio Taxi Cartagena. El sector del taxi resiste en Cartagena a pesar de la escasa demanda.

El conflicto entre los taxis y las plataformas VTC ha copado las portadas de los diarios nacionales durante las últimas semanas. Aunque ni Uber ni Cabify han llegado aún a la ciudad portuaria, el presidente de Radio Taxi Cartagena, Eusebio Rodríguez, teme que habrá que afrontar este asunto en el futuro. De momento, el Ayuntamiento ya cuenta el apoyo de los taxistas para aprobar la nueva ordenanza municipal, tras atender todas las reivindicaciones del sector. La oposición había votado en contra del primer borrador porque no se tenían en cuanta sus reclamaciones.



¿Qué es para vosotros los más importante de la nueva ordenanza municipal?

El punto más importante es que desaparecen las tres zonas en las que está dividido el municipio, se queda una zona para todos. Quiere decir que los coches de Cartagena pueden ir a trabajar a La Manga.

¿Todo lo que reivindicabais se ha incluido en la regulación?

Sí, todo. Ya me han enviado un borrador con las modificaciones hechas, excepto el tema el Eurotaxi, que lo van a regular con el decreto anexo que hay que hacer con la ordenanza. Ahí se regulan las horas de trabajo, días libres, festivos, vacaciones, etc.

¿Cómo fueron las negociaciones con los partidos políticos?

Yo hablé con todos los partidos políticos, les mandé el borrador, les mandé mis alegaciones y vieron que yo llevaba razón. Votaron todos en contra a la propuesta inicial. Realmente el concejal siempre ha estado predispuesto a solucionar el problema. El problema estaba en el departamento jurídico.

¿Cómo está el sector en Cartagena? ¿Ha perdido rentabilidad el negocio?

Cartagena tiene muchos problemas, uno de ellos es que hay poco trabajo, y eso está relacionado en que sobran licencias. No me canso decirlo. Hay que hacer un plan de viabilidad. Se ha aprobado una partida presupuestaria de 15.000 euros y tenemos el compromiso del concejal de que se va a poner en marcha. Ese estudio es el que va a decir la verdad sobre cómo estamos.

Si quieren eliminar licencias, los taxistas exigirán una compensación para cada licencia que se suprima.

Está clarísimo que sí. Hay partidos que estan de acuerdo en amortizar licencias en los presupuestos del Ayuntamiento. MC prometió cuando estaba en el Gobierno que en los presupuestos iban contemplar la amortización de dos o tres licencias por año. El PP presentó una moción en el pleno en la que pedían medio millón de euros para amortizar licencias. Calculamos que costará alrededor de 50.000 euros por licencia.

Llevamos varias semanas de protestas intensas contra las plataformas como Uber y Cabify. ¿Teme que ese conflicto llegue a Cartagena en el futuro?

De momento no actúan porque no hay mercado para ellos. No hay mercado ni para el taxi. Es verdad que están empezando a aterrizar en el aeropuerto de Corvera. Y tengo clarísimo que en el futuro pasará. Ya le hemos pedido al Ayuntamiento y al concejal de Transportes que empecemos a regular aquí ya. Radio Taxi Cartagena ya está empezando a blindarse contra este tipo de plataformas con varias medidas. Una de ellas es que estamos intentando crear una 'app'. La otra es que estamos empezando a uniformarnos voluntariamente.

Da la sensación de que el negocio se sostiene gracias a la Semana Santa, Carthagineses y Romanos y los cruceros, ¿es así?

Sí, hay más demanda, pero no realmente lo que nosotros quisiéramos. La gente en esas fechas utiliza el trasporte público para desplazarse al centro. Los cruceros dan más que quitan, pero está claro que el ochenta o el noventa por ciento de las excursiones las tienen precontratadas en el crucero. El que va a coger el taxi es porque ya ha hecho algún crucero y sabe que si contrata una hora de taxi entre tres o cuatro personas le sale mucho más rentable. Pero falta fomentar el taxi, es una asignatura pendiente.

¿Mantienen la esperanza de poder operar en el aeropuerto de Corvera?

La batalla no está perdida. Se podría ganar siempre y cuando los políticos quieran modificar la ley del ratio. El ratio ahora mismo está en el 75% de los habitantes para poder solicitar el área. Y solo Murcia alcanza el 35%, porque al resto de municipios nos queda el 65%, no podemos llegar al 75%.