La casa-museo de Isaac Peral encalla en la falta de presupuesto municipal

Convertir la casa donde nació Isaac Peral en un museo único en la Región está cerca de pasar de ser una aspiración a una realidad. Y es que, el Ayuntamiento ha confirmado que dispone de un proyecto concreto para llevar a cabo los trabajos que sirvan para adaptar la vivienda a un espacio expositivo sobre el ilustre cartagenero, inventor del submarino.

No obstante, las intenciones del Consistorio chocan con la falta de presupuesto. El qué hacer y el cómo hacerlo parece que están sobre la mesa, pero al no contar con las cuentas de este año aprobadas, no hay dinero para poder llevar a cabo el proyecto, según indican desde Alcaldía.

Las mismas fuentes señalan que hasta que no se cuente con el presupuesto de 2019 aprobado -el Gobierno ha informado en varias ocasiones que ya dispone de un borrador, pero aún no lo ha enviado a los grupos municipales para tratar de llegar a acuerdos que sirvan para desbloquear las arcas municipales-, no pueden avanzar nada de los trabajos por hacer.

Una parte fundamental del proyecto ya se consiguió en 2015 cuando el Ejecutivo local, entonces liderado por el alcalde José López (MC), compró a los descendientes del inventor cartagenero la vivienda, que se encuentra el número 3 del callejón de Zorrilla, por 64.977 euros, con la intención de convertirlo ya entonces en una casa-museo.

Desde el partido cartagenerista recuerdan que durante su etapa en el Gobierno junto a PSOE -en enero de 2018 la alcaldesa socialista Ana Belén Castejón rompió su pacto con MC y gobierna en solitario desde entonces-, se negoció la adquisición del edificio colindante, ya que «la vivienda es muy pequeña para poder hacerla museo». No obstante, las negociaciones no frutificaron porque «lo que pedía la propiedad excedía el valor que le daban los servicios municipales y no se pudo comprar».

Aún así, desde MC confían en que el proyecto cristalice y aplaudieron que otros grupos municipales se sumen a la petición de conseguir que el museo sea una realidad.



Líneas rojas

Se refiere la formación de López a Ciudadanos, que ha anunciado que impulsará la creación del museo y que lo pondrá como línea roja al Ejecutivo local para que sus tres concejales apoyen el presupuesto municipal que aún han de negociar con la oposición. También lo ponen como condición para el Gobierno que salga elegido en las próximas elecciones municipales de mayo. «Si no impulsan el proyecto, que no cuenten con nuestro apoyo», ha dicho el portavoz de la formación naranja, Manuel Padín.

Así, el concejal de Ciudadanos ha lamentado que «tras más de tres años no se haya movido un dedo para desarrollar el proyecto».

De igual forma, Padín ha avanzado que su formación también quiere establecer una ruta cultural, como han sugerido varias voces, entre ellas las de los investigadores Diego Quevedo y Juan Ignacio Chacón -también consultados por MC en el proceso de compra del inmueble-. «Queremos cerrar el triángulo Peral y habilitar una ruta cultural conformada por su casa natal, el submarino del Museo Naval y el mausoleo donde está enterrado en el cementerio de los Remedios en Santa Lucía», ha explicado el portavoz naranja, quien calcula que habría que invertir entre 200.000 y 300.000 euros para lograr este objetivo.