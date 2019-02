Pozo Estrecho y La Palma claman contra la división de los pueblos por las vías

Favcac pretende continuar con las manifestaciones hasta que se cumpla lo acordado en el pleno de junio

Medio centenar de personas se congregaron junto a las vías del tren para protestar contra las autoridades por no cumplir con las promesas de cambiar el trazado ferroviario y eliminar los pasos a nivel en Pozo Estrecho y La Palma, al igual que sucede en otras zonas del municipio cartagenero. Las asociaciones de vecinos llenaron de pancartas una movilización convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos, Usuarios y Consumidores de Cartagena y Comarca (Favcac) para pedir que «las vías del tren salgan fuera de los pueblos». La de Pozo Estrecho es solo la primera de las manifestaciones que la federación pretende impulsar para forzar a Adif y al Ayuntamiento a cumplir con el trazado ferroviario que se aprobó en el pleno de junio de 2018 por unanimidad, y eliminar la división de la ciudad en dos.

El cambio del Ejecutivo que dirige la socialista Ana Belén Castejón cogió desconcertados a los vecinos, que ya han manifestado su rechazo a la propuesta de mantener el corredor ferroviario actual. «Es incomprensible que hasta hace poco nos apoyaran y que a día de hoy se proponga mantener el trazado actual, con el apoyo del PP, tanto para transporte de mercancías como para transporte de personas», señala el presidente de Favcac, Leandro Sánchez. «Estamos totalmente en contra y creemos que es la mejor idea para Cartagena es sacar las vias furea de los barrios y diputaciones», añade. Así pues, anuncian que continuarán con las concentraciones hasta que el Ayuntamiento rectifique. El plan es coordinarse con cada asociación vecinal y organizar otros actos de protesta, empezando por Barrio Peral y la barriada José María Lapuerta.

Además, entienden que es el momento más adecuado para ejecutar ese cambio, lo cual repercutiría en el nuevo modelo urbanístico. A la manifestación acudieron representantes de MC Cartagena y Podemos. Los vecinos agradecen el apoyo de los partidos de la oposición, pero les parece incomprensible que cambien con tanta frecuencia de criterio. «Esperemos que la cordura impere y que todos los grupos con representación en el Ayuntamiento apoyen nuestras propuestas», apunta Sánchez.

Por su parte, lo que más preocupa a los vecinos de la zona son los accidentes, que ya se han producido con anterioridad, y el mal estado de las infraestructuras. Desde la Asociación de Vecinos de La Palma, Ginés Moral Solana, apunta que llevan toda la vida con esta reivindicación. «Adif llegó a trabajar allí, pero luego desaparecieron», recuerda. Lo que más les preocupa es que el nuevo planteamiento ni siquiera contempla la eliminación del paso a nivel. «Sabemos que no se va a hacer inmediatamente, pero es que ni siquiera se contempla. Eso no se puede permitir», asevera. Entienden que la prioridad para el Consistorio es llevar el AVE a la ciudad, pero critican que hayan dado marcha atrás con el plan general, en el que en un principio sí se incluía el desvío de las vías fuera de La Palma.

Por su parte, Sonia Montoya, de la Asociación de Vecinos de Pozo Estrecho, recuerda que es una reivindicación que se alarga desde el año 2008, cuando Pilar Barreiro se reunió con ellos para eliminar los pasos a nivel. «La gente está incrédula porque los políticos siempre dicen que lo van a hacer y no hacen lo que los ciudadanos piden», comenta. Desde esta asociación vecinal, explican que la propuesta para el cambio de trazado y la eliminación de los pasos a nivel contaba con el visto bueno del Consistorio municipal y de los técnicos de Adif. «El Ayuntamiento nos transmitió, después de la última reunión con la alcaldesa, que nuestras reivindicaciones se podrían hacer, sobre todo la de no levantar barreras y dividir los pueblos. Ha pasado el tiempo y lo que antes valía ahora no vale», señala Sonia Montoya.

Los vecinos de La Palma y Pozo Estrecho acusan diariamente el problema de tener que atravesar estos pasos a nivel para ir a trabajar o para llevar a los hijos al colegio. Pero, además, hay fallos en las infraestructuras que se repiten con frecuencia: «Hace unos meses, una chica se quedó atrapada cuando la barrera se le vino encima. La infraestructura está mal, y pedimos que, si no se va a cambiar hasta que termine toda la historia del AVE, por lo menos se mantenga en condiciones», apunta la