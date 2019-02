Las deudas ahogan a los músicos de Cartagena

El Ayuntamiento dice que «el dinero ya está en caja de pago, y que no tardarán mucho en cobrar la ayuda de 15.000 euros»

La Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena anda falta de dinero. Así lo pone de manifiesto el Álvaro Valdesueiro, presidente de este colectivo. El responsable expone que deben ya derechos de tres obras que han interpretado en sus conciertos, por valor de 2.500 euros; así como unos 600 euros a la empresa transportista que les lleva los instrumentos de percusión a sus recitales; y alrededor de 800 euros a la persona que graba los directos de esta agrupación local de músicos. También le adeudan dinero a los propios artistas, que aunque no tienen un sueldo, perciben una pequeña cantidad en concepto de dieta y desplazamiento.

En resumen, la cuantía adeudada por este colectivo ronda los 10.000 euros. Valdesueiro expone que «a mí ya se me cae la cara de vergüenza cuando nuestros acreedores nos piden cobrar, pero no tenemos dinero. Por suerte, son gente de confianza que entienden la situación que estamos pasando». El presidente apunta que la falta de liquidez se debe al retraso en percibir la subvención municipal de 15.000 euros, correspondiente al ejercicio 2018. Cuenta que el Ayuntamiento de Cartagena firmó el convenio de colaboración a finales de diciembre, y que el dinero aún no ha llegado.

El concejal de Cultura, David martínez (PSOE), comenta al respecto que «el dinero ya está en caja para el pago, y que no tardarán mucho en cobrar». Asimismo, el regidor indica que la aprobación de la subvención se retrasó debido a que el presupuesto municipal no estuvo hábil hasta agosto, en plenas vacaciones, y porque, cuando, llegó a la Intervención, tuvimos problemas también para llevarla a Junta de Gobierno». El edil apunta que la Intervención pidió que se añadiera que tenían que justificar con facturas, cuando la subvención de 10.000 euros del año anterior solo se justificaba con un informe. «Se estuvo arreglando todo eso y se aprobó en diciembre», destaca.

Martínez resalta que «este problema no va a pasar este año 2019, porque hemos prorrogado la partida de subvenciones en el presupuesto, al contrario que la Concejala de Hacienda de MC, Isabel García, que durante su mandato el año pasado no prorrogó la partida cuatro subvenciones, acarreando los consiguientes problemas que hemos estado teniendo ahora para lograr llevarlo todo en el último trimestre del año».

Por su parte, el partido MC Cartagena, que ahora está en la oposición, pero que durante su etapa en el Ejecutivo fue el que impulsó la primera subvención a la Joven Orquesta resalta a través del edil Ricardo Segado lo siguiente: «Desde que el alcalde José López nos lo indicó comenzamos a apoyar un proyecto ilusionante que es a día de hoy una realidad. Una de las referencias del renacer cultural de Cartagena está legislatura. Lástima que la negligencia socialista los lastre y la CARM (PP) prefiera contraprogramarlos a ayudarles».

En total, la Joven Orquesta cuenta con una bolsa de 150 músicos, todos ellos de una edad inferior a los 26 años. La organización tiene un carácter formativo para ellos. El año pasado dio media docena de conciertos, una cifra similar a la que tienen prevista este año. Confían en que el primero de sus directos de 2019 sea en julio, donde ofrecerán un recital de verano. Por último, cabe destacar que estos músicos apuntan que también están a la espera de que la Comunidad Autónoma les aporte una subvención, que aún no se ha concretado, tras comprometerse verbalmente a ello.