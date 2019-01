Las caravanas convierten La Azohía en un oasis para los campistas y un infierno para los residentes

La situación se ha vuelto «insostenible» en La Azohía. Es lo que critican los residentes en la localidad costera en relación a unos terrenos frente a la playa de La Chapineta, a escasos 10 metros del mar, que se han convertido en un improvisado camping de autocaravanas. En época estival, con los veraneantes, todo está más regulado, pero los vecinos afirman que es en invierno cuando la gran afluencia de casas rodantes provoca el malestar entre los habitantes, convirtiendo un este oasis en un infierno.

Y es que, aseguran, hay fines de semana que se cuentan los vehículos por decenas y que no hay un día de todo el inverno que no haya al menos una decena de autocaravanas en los terrenos. No obstante, los residentes puntualizan que no están en contra de este tipo de turismo, siempre y cuando sea de forma regulada.

Cartagena se ha convertido en un destino top para las autocaravanas en España, como así lo recogió hace un año la Asociación Española de Autocaravanas y Campers (Asespa), por lo que los vecinos creen necesario un mayor control sobre estas prácticas. De hecho, uno de los mayores problemas que ven los residentes es que esa falta de regulación hace que no haya un control sobre las personas que se instalan en los terrenos de La Chapineta. «Es cierto que hasta ahora no ha sucedido nada, pero quién nos garantiza que no existe algún problema con las personas que duermen aquí», indican los habitantes, quienes recuerdan que en los campings oficiales existe un registro de entrada y salida donde se tiene constancia de los datos personales de todos los campistas y acompañantes.

Otro de los problemas reflejados por los vecinos es el tratamiento de los residuos. Así, hablan de que hay ocasiones en las que los usuarios de las autocaravanas guardan cola en un pozo de la localidad para tirar las aguas negras generadas en su estancia, cuando deben hacerlo de forma más regulada; si bien reconocen que hay muchos campistas que llevan sus residuos a las gasolineras para tratarlos de forma adecuada.

La callada por respuesta

Los vecinos de La Azohía lamentan que desde el Ayuntamiento nadie les da una respuesta sobre la situación. Tampoco la da el Ejecutivo a LA OPINIÓN pese a los numerosos requerimientos de información durante los últimos días. Los residentes, a través de las redes sociales, incluso han añadido los perfiles municipales para hacerse oír. Así han recibido la única respuesta hasta el momento. Tras seis días denunciando la situación, desde el Ayuntamiento se limitaron a anunciar, a través de las redes sociales, que daban parte de la reclamación a la Policía Local.

No obstante, los residentes apreciaron que este método no es la solución, ya que, «la Policía acude al lugar, informa de que no se puede estar allí y las caravanas se van diez minutos y luego vuelven». Para los vecinos, «hay que tomar medidas más contundentes», ya que «se les han dado muchas oportunidades ya».

Los habitantes de La Azohía reconocen que el Ejecutivo está llevando a cabo actuaciones en la zona, como la instalación de un cuartel de la Policía Local en verano o la adecuación de una habitación como local social mientras no construyen el edificio vecinal prometido, pero aseguran que en materia de caravanas, «aún queda mucho por hacer».

En este sentido, desde el Ayuntamiento anunciaron en junio del pasado año que se incrementaría la vigilancia sobre el estacionamiento ilegal de autocaravanas en La Azohía, sobre todo en la desembocadura de ramblas. Los residentes aplauden aquel compromiso, pero aseguran que hace falta más seguimiento, ya que ahora la situación es peor que la vivida hace medio año.

Antes del pasado verano, por parte de la oposición se logró aprobar una moción para reforzar la vigilancia en la zona e incluso se pidió estudiar crear una zona municipal para este tipo de vehículos. Desde el Ayuntamiento ya han indicado que esta opción es complicada ya que se carece de suelo público suficiente para acoger un área de este tipo y remiten a los usuarios a los campings privados del municipio en Villas Caravaning, El Portús o Isla Plana.