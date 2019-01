Frente social para forzar que el Estado dé carpetazo al puerto de El Gorguel

Consideran que el proyecto es dañino para el medioambiente y para las arcas públicas.

El proyecto para construir un macropuerto de contenedores en El Gorguel se encuentra en la lista de deseos del Ejecutivo regional (PP) y la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) desde hace más de una década. No obstante, esta infraestructura no ha contado hasta la fecha con el respaldo necesario del Gobierno de España. Los populares han reclamado desde la Asamblea Regional que el Ejecutivo de la Nación declare El Gorguel como un proyecto de «interés nacional», para que sea construido. Si bien, esto no se ha materializado ni cuando el PP gobernaba a nivel nacional. La Unión Europea también ha puesto bastantes reparos. Bruselas tendría que dar el visto bueno medioambiental para llenar de bloques de hormigón más de 300 hectáreas en el mar Mediterráneo, construyendo 4,5 kilómetros de diques.

Además, ahora, asociaciones de vecinos de Cartagena y La Unión, organizaciones conservacionistas como Fundación Sierra Minera, Anse o Ecologistas en Acción firmaron ayer un manifiesto conjunto para reclamar al Estado que dé carpetazo definitivo a este proyecto. Consideran que El Gorguel es «inviable», por lo que piden a las administraciones que abandonen los «engaños» a la ciudadanía y dejen de «despilfarrar el dinero». Aseguran que la APC ha gastado hasta la fecha cerca de un millón y medio de euros en promocionar El Gorguel, y que en el proyecto de presupuestos estatales de este año 2019 hay apartada una cantidad similar para acometer estudios de viabilidad de la infraestructura. Exigen que se retire dicha partida económica. En el manifiesto también se critica los intentos del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López (PP), y de la patronal regional de empresarios CROEM de «relanzar» el proyecto solicitando al Gobierno central (PSOE) la declaración de «interés nacional». En el texto se pone de manifiesto que el proyecto es «desmesurado y radicalmente inviable», no sólo por sus «enormes impactos ambientales, sino también por su inviabilidad económica y por su total incompatibilidad con la recuperación ambiental en marcha de la Bahía de Portmán».

Para los firmantes, el objetivo de esta actuación es sacar del muelle de San Pedro la terminal de contenedores, para posibilitar el desarrollo urbanístico de la zona anexa al barrio de Santa Lucía. Apuntan que con ello se apuesta por un «proyecto desorbitado», que «destrozaría» las calas del Gorguel y de la Cola de Caballo. Para ellos lo mejor sería que los contenedores se trasladasen a la dársena de Escombreras.

Cabe destacar que hace una semana el presidente de la APC, Joaquín Segado, que también es dirigente local del PP, avanzó que el organismo estatal está inmerso en la tramitación para ampliar el dique suroeste de Escombreras -ganando espacio al mar-. Afirmó que la previsión más optimista para su puesta en marcha es de entre 8 y 10 años. Segado también resaltó su intención de que esta ampliación del muelle vaya en paralelo a la nueva terminal de contenedores de El Gorguel. Escombreras roza en la actualidad el 90% de ocupación. Por el contrario, el tráfico de contenedores ha sufrido una ligera caída este pasado año. Las asociaciones aseguran que la terminal del muelle de San Pedro no alcanza el 80% de su capacidad de trabajo, por lo que no ven justificada la necesidad de construir El Gorguel.

Pese al frente social contra el macropuerto, el Gobierno regional y la Autoridad Portuaria cuentan con más respaldos. Así, disponen del apoyo de Ciudadanos Cartagena, que está en la oposición en el Ayuntamiento. La formación naranja señala además que presentará una moción en el próximo pleno municipal para valorar el apoyo político que tiene esta infraestructura. No obstante, Ciudadanos estima que «la protección del medio ambiente se debe anteponer a la construcción de El Gorguel, más si se tiene en cuenta que, en este caso, afectaría a la Sierra de la Fausilla, protegida medioambientalmente mediante la declaración ZEPA, LIC y Red Natura 2000, y que entre su fauna y flora se encuentran varias especies endémicas en serio peligro de extinción».