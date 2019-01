Proyectan la construcción de un tanatorio junto a Las Tejeras

Dos empresas funerarias de Cartagena y Mazarrón han unido sus esfuerzos para abrir un nuevo tanatorio en el municipio de Cartagena. La parcela donde se va a edificar esta instalación destinada a velar a los difuntos se encuentra en la avenida Víctor Beltrí, junto a la rotonda de Las Tejeras, en el acceso Norte a la ciudad portuaria.

Por el momento, sendas compañías han presentado el proyecto al Ayuntamiento de Cartagena, pero aún no tienen la autorización para empezar la construcción. El problema reside en que la parcela escogida es en la actualidad un bancal de lechugas y está declarada como suelo agrícola no urbanizable. Por ello, precisan que la Comunidad Autónoma califique el proyecto como de interés público. Algo que aún no se ha producido.

La intención de los promotores es iniciar la construcción en cuanto tengan los permisos. Los mismos aseguran que el Consistorio no ha puesto ninguna traba al proyecto y que esperan que la Administración regional valide la edificación. El arquitecto es Martín Lejarraga, que ya construyó un tanatorio hace cinco años en el polígono industrial de La Palma (Cartagena).

Cabe destacar que el Consistorio sometió el proyecto a información pública. El mismo ha recibido alegaciones de la competencia, que han sido trasladadas por la Administración local a la Comunidad, para que decida si se puede calificar como un proyecto de interés público; validando así que el tanatorio se levante en una parcela en la que no se puede construir a día de hoy.

En las alegaciones presentadas se pone en entredicho el solar escogido, al ser un terreno agrícola, bastante más económico que una parcela de tipo industrial, como la que se suele destinar últimamente en instalaciones de este tipo. Con ello se pone en duda que se declare de interés público un tanatorio que se va a levantar en un solar agrícola, cuando podría ubicarse en cualquier otra parcela urbanizable del municipio.