Nueva modificación del presupuesto para acabar obras de 2018

La Junta de Gobierno local aprobó ayer una nueva modificación presupuestaria para poder finalizar once obras que quedaron paralizadas al no concluirse a finales de 2018 y cuyo importe asciende a más de 430.000 euros. Se trata de una medida como consecuencia de que el Ayuntamiento aún no dispone de los presupuestos de 2019, de los que ni siquiera ha remitido el borrador a los grupos municipales para abrir las negociaciones y aprobarlos, por lo que el Consistorio se maneja con las cuentas de 2018 prorrogadas.

Todos estos proyectos sin acabar corresponden a los presupuestos participativos del pasado año. En concreto, las once obras son las plazas de Perín; el Pino, en Las Lomas del Albujón; Manuel de Falla, en El Bohío; la Juventud, en El Albujón; polígono de Santa Ana; urbanización Mediterráneo; Pablo VI, en Los Mateos; San Isidoro, en Lo Campano, y la Estrella, en la nueva Santa Lucía, así como un parque infantil en esta última barriada.

También se reactivará una obra que se paralizó a petición de los vecinos para mejorar el proyecto: la reforma de la avenida de la Constitución, en El Albujón.

Además, en breve se aprobará la modificación presupuestaria para reanudar la de Las Beatas. Esta obra es una de las líneas rojas que Ciudadanos ha puesto sobre la mesa del Ejecutivo local para poder dar su visto bueno al nuevo presupuesto.



Pregunta del PP

Sobre las obras previstas el pasado año, el portavoz adjunto del PP, Diego Ortega, indicó ayer que su partido exigirá en el próximo pleno que se explique si se han «falseado las certificaciones oficiales y se dieron por terminadas obras que se siguen ejecutando a pesar de que su plazo legal de ejecución terminó el 31 de diciembre».

Para Ortega, «el descontrol y la falta de capacidad de Castejón para gestionar el Ayuntamiento no se pueden remediar con falsedades documentales que, en el caso de haberse producido, serían de extrema gravedad y podrían tener consecuencias económicas y penales».

Se trata de obras del contrato de 'Mantenimiento y reparación de edificios y otras construcciones, infraestructuras y bienes naturales en el ámbito de las Juntas Vecinales Municipales'.