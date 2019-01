Las visitas al Faro de Cabo de Palos tienen un coste de 6 euros

Cinco empresas son finalmente las encargadas de gestionar las visitas al Faro de Cabo de Palos, que tendrán un precio por grupo de hasta 6 personas de 36 euros. Así lo indicó ayer la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), que anunció que las visitas ya están en marcha.

Podrán entrar todos los días del año solo los mayores de 16 años entre las 9.00 y las 18.00 horas durante unos 30 minutos previa reserva en la página web www.visitaelfaro.com y habrá dos jornadas de puertas abiertas gratuitas durante el año.

El recorrido se podrá combinar con diversas actividades ofertadas por las empresas que forman Gevicu (Mediterranean Unique Experience, Plan Out, Planeta Azul, The Best Day y MMB Eventos), como excursiones con actividades deportivas o gastronómicas y salidas a otros lugares de la zona de gran valor cultural.

La visita está estructurada en base a cinco puntos principales en los que se descubrirá la geografía física del entorno, los asentamientos humanos del área, datos sobre la reserva marina, la historia del encalve y su arquitectura, así como el mantenimiento del faro tras subir al torreón.

El presidente del puerto, Joaquín Segado, destacó que «a partir de hoy, Cartagena cuenta con un aliciente más para las personas que nos visitan». También recordó que la jornada del puertas abiertas celebrada en noviembre congregó a 400 personas, que visitaron por primera vez en la historia el interior del faro.