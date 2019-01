El tallaje inicia las oposiciones a la Policía Local de Cartagena para incorporar a los agentes en verano

Habrá pruebas físicas, escritas, orales y médicas.

Las oposiciones para incorporar a 21 nuevos policías locales arrancaron ayer con el tallaje de los 382 aspirantes, que fueron citados en tandas de cien personas en las instalaciones de la piscina municipal de Wsell de Guimbarda. El concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Mora, explicó que la intención del Ejecutivo es que los futuros policías locales puedan iniciar su periodo de prácticas para el verano, aunque no quiso precisar la fecha de la incorporación de los agentes. Sí que precisó que además de las 21 plazas libres ofertadas, habrá otras cuatro de movilidad.

De esta forma, las oposiciones se iniciaron con el tallaje. Para seguir en la convocatoria los hombres debían superar una talla de 170 centímetros y las mujeres, de 165 centímetros. Aunque los datos concretos se darán a conocer a través del apartado de Empleo Público de la web municipal, se estimaba que en torno a un 10% de los convocados no acudieron y que la práctica totalidad de los asistentes cumplió con las exigencias de altura.

Así, los que superen esta prueba serán convocados nuevamente en unos días para realizar las pruebas físicas, de carácter eliminatorio. Seguirán una prueba teórica escrita de desarrollo y otra tipo test, así como un examen oral. El proceso concluirá, según recordó Mora, con un test psicotécnico y un reconocimiento médico.

Será entonces cuando los aspirantes que hayan superado todas las pruebas inicien un período de formación en la Academia de Policía, que incluye prácticas en la calle. El concejal de Seguridad Ciudadana confió en que «en unos tres o cuatro meses» pueda estar resuelto este proceso selectivo y que a principios de verano los aspirantes puedan realizar ya sus primeras prácticas.

En cuanto al número de plazas ofertadas y la necesidad de la plantilla municipal, Mora concretó que la entrada en vigor del decreto ministerial que adelanta la edad de jubilación de los agentes en determinadas condiciones hace que el Ayuntamiento no cierre la puerta a ampliar el número de plazas vacantes.

No obstante, el edil recordó que la Oferta de Empleo Público de 2018 contempla ya una nueva convocatoria de 30 agentes de la Policía Local.

Sin grabaciones ni fotos

El inicio de las oposiciones deja tras de sí numerosas críticas de la oposición sobre la forma de llevar a cabo las mismas. De hecho, una moción del pleno municipal llegó a aprobar la grabación de las pruebas. Fue a través de una iniciativa de MC, apoyada por el PP, que buscaba «velar por la salvaguarda de los derechos de los opositores y optantes a acceder y ascender en este cuerpo de seguridad». Los cartageneristas argumentaron que era «una cautela necesaria por las intromisiones del PSOE en la plantilla municipal» y porque habían aumentado «los rumores de que tiene sus favoritos para los ascensos y para acceder a la plantilla».

No obstante la moción no se cumplirá, ya que un informe de la Secretaría del Pleno dijo que el órgano que debe decidir sobre este asunto es la Junta de Gobierno local y no el Pleno.

Asimismo, ayer tampoco se permitió que los medios hicieran fotos en el interior de la piscina del tallaje. El tribunal se escudó en la Ley de Protección de Datos, aunque en la web municipal sí que aparecieron fotos de la prueba.