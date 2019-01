Los vecinos recrudecen su lucha para que el AVE a Cartagena cambie el trazado actual

La primera protesta será el 2 de febrero en el paso a nivel de La Palma y antes de las elecciones habrá otra.

Los vecinos de Cartagena han decidido recrudecer su lucha para conseguir que la llegada del AVE saque el trazado ferroviario de las proximidades de los enclaves de Las Seiscientas, Torreciega y San Ginés. Así lo puso ayer de manifiesto la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac) y la plataforma Pro Soterramiento.

La intención vecinal es que el tren de alta velocidad y el tráfico de mercancías lleguen al municipio por Los Camachos, a través de una plataforma desdoblada para pasajeros y otra vía para los convoyes de carga. En el polígono de este pueblo es donde se ubicará la futra Zona de Actividades Logísticas (ZAL). La Favcac quiere que las vías de pasajeros discurran desde ahí en paralelo a la autovía y a la carretera de La Unión, llegando el tren soterrado a la actual estación de la Avenida de América. También solicitan que la misma sea intermodal y aúne los trenes de Renfe, el FEVE a Los Urrutias y la estación de autobuses. Respecto a las mercancías, sostienen que deben tener conexión desde la ZAL con el puerto de Escombreras, pero sacando las vías de Alumbres.

Hasta ahora, la propuesta vecinal no está contemplada dentro de las once opciones que Adif maneja para el futuro recorrido ferroviario de Cartagena. Si bien, la propia Favcac señala que su planteamiento es «muy similar» a uno de los que ya baraja Adif, que encima recalca que es el segundo más económico de todos los que hay.

Para que la proposición ciudadana sea escuchada por las administraciones, las distintas asociaciones vecinales van a realizar una serie de movilizaciones para mostrar su rechazo al proyecto que ahora defiende la alcaldesa Ana Belén Castejón (PSOE). El mismo consiste en mantener la vía actual del tren para el AVE, soterrando una primera fase desde Torreciega, para después soterrar otro segundo tramo. La Favcac no quiere que el soterramiento se haga en varias partes porque teme que los políticos no cumplan. También rechaza que las mercancías peligrosas pasen junto al núcleo urbano, como creen que podría suceder en el planteamiento de la regidora.



No tienen prisa

Los vecinos aseguran no tener prisa por el inicio de las obras del AVE tras años viendo que las fechas previstas se iban retrasando. Castejón señaló ayer que el Ministerio de Fomento tiene todo previsto para licitar ya mismo las obras en cuanto Cartagena dé el visto bueno al trazado. Además, apunta que no puede dejar escapar la vigencia de la declaración de impacto ambiental del proyecto, que caduca en diciembre de 2019. A la Favcac no le preocupa que la declaración venza, lo que quiere es aprovechar la inversión del AVE para que el futuro trazado ferroviario no estrangule el desarrollo de la ciudad, como sucede ahora con el recorrido de las vías. También critica que los cartageneros van a tener que pagar el 25% del AVE, mientras que los ciudadanos de Murcia solo han abonado un 8%. La primera de las movilizaciones tendrá lugar el 2 de febrero en el paso a nivel de La Palma. Además, habrá campañas de sensibilización en las zonas afectadas y más concentraciones. Finalmente, se convocará una gran protesta en la estación de tren de Cartagena días antes de las elecciones.