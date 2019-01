La Policía de Cartagena alerta: "Mercadona no está regalando vales de 100 euros"

La Policía Local de Cartagena ha alertado por redes sociales de un bulo que anuncia que Mercadona regala 100 euros y circula por los grupos de Whatsapp. El mensaje va acompañado de un enlace en el que si pinchas obtendrías el dinero para gastar en el supermercado. Es falso.



"Mercadona no está regalando vales de 100€ por su 50 aniversario. No piques", avisa el Cuerpo.



Los bulos a través de la aplicación Whatsapp son muy comunes. El pasado viernes la Policía Local de Murcia también avisaba de un mensaje engañoso."No te van a cobrar 1.500 euros por devolver la llamada al 636634795", tranquilizaron los agentes.