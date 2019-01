Los ciclistas se juegan el tipo por la falta de mantenimiento y el mal diseño de los carriles bici

En la ciudad de Cartagena hay carriles bici de todos los estilos y colores. MoviliCT, que es un colectivo ciudadano que aboga por la movilidad sostenible en Cartagena destaca que los ciclistas se juegan el tipo por la falta de mantenimiento y el diseño «nefasto» de los carriles bici que hay en el municipio. La disparidad a la hora de construirlo hace que cada uno de los carriles tenga una composición prácticamente única. Algunos están segregados, otros van por la calzada y los hay también que directamente comparten la acera con los peatones.

En la calle Juan Fernández, la senda ciclista está dibujada sin ningún tipo de separación y sobre la propia calzada, en sentido contrario a la marcha de los vehículos. MoviliCT denuncia que hace años que este carril marcado únicamente con pintura verde sobre el asfalto necesita ser repintado. «Es muy peligroso, porque encima tienes a todos los coches aparcados en línea junto al carril bici. Hay que andar con mil ojos», sostiene el colectivo. También se queja de que hay numerosos obstáculos, sobre todo postes de cableado, en el nuevo carril bici que se ha construido en Santa Ana.

En el Paseo del Muelle Alfonso XII ciclistas y peatones cohabitan sobre la acera, ya que el carril está pintado sobre ésta. Además, hay un tramo de acera frente al auditorio El Batel en el que, para un peatón, es casi imposible deambular por él sin invadir la zona destinada a las dos ruedas. Para más inri, en el mismo enclave hay una parada de autobús cuya marquesina de publicidad se 'cuela' en mitad del carril bici. Desde MoviliCT entienden que un carril bici pintado sobre la acera no es la mejor solución, ya que consideran que los peatones tienen derecho a que su espacio no se vea mermado por ciclistas o patinadores. En este sentido, el colectivo que promueve la movilidad sostenible apunta que, en Ángel Bruna, la acera es tan estrecha que los peatones acaban transitando por el carril bici.

Como curiosidad, cabe destacar que la Audiencia Provincial de Álava ratificó el pasado año una sentencia que condenaba a un ciclista a indemnizar con 7.692 euros a un peatón al que atropelló cuando este caminaba por un carril bici de Vitoria. Precisamente, MoviliCT destaca que en esta ciudad de Euskadi, como en tantas otras de España, existe un compromiso político real y económico por la movilidad sostenible. «Algo que en Cartagena brilla históricamente por su ausencia», valora la asociación.

En Sebastián Feringán, la parte destinada a las dos ruedas y a los patinadores se encuentra segregada de la calzada y con un pequeño bordillo que protege a los usuarios de los automóviles. El tramo comprendido entre el Eroski y el Palacio de los Deportes es para los ciclistas un claro ejemplo de cómo debe ser un carril bici. Sin embargo, MoviliCT lamenta que la parte del carril de esta avenida más próximo al colegio San Vicente de Paúl es utilizada por los padres para estacionar sus automóviles cuando van a recoger a los niños al colegio. Para frenar esto, el Ayuntamiento ya ha desarrollado a lo largo del pasado año varias campañas de vigilancia policial para sancionar estas infracciones a través del 'multacar'.

Por todo lo expuesto, MoviliCT urge al Ayuntamiento a que convoque lo antes posible una reunión de la mesa municipal de Movilidad. Lamentan que hace meses que se celebró el último encuentro de este foro local. En él tienen la intención de que se consensúe una estrategia integral sobre el diseño y la disposición de los carriles bici cartageneros. Asimismo, hace más de un año y medio que este colectivo denunció públicamente que existían medio centenar de puntos negros en los carriles bici. No obstante, MoviliCT recalca que siguen en malas condiciones. Para concluir, advierte de que «si no tenemos carriles bicis seguros, la gente no querrá subirse a la bicicleta».

El Ayuntamiento se compromete a arreglar las deficiencias que haya

El Ayuntamiento de Cartagena, que dirige la alcaldesa socialista Ana Belén Castejón, señala que hay dos proyectos municipales para la ampliación de carriles bici, con los que se podría mejorar también aquellas zonas que presenten deficiencias. El Consistorio tiene previsto ejecutar estas mejoras este año. Una de ellas supondría la conexión del carril bici de Capitanes Ripoll con el de Ronda Ciudad de La Unión. Así, el nuevo se construirá en la calle Esparta, en el tramo que pasa entre el instituto Isaac Peral y colegio Virgen del Carmen. El otro carril bici proyectado es el de la calle Trafalgar, que servirá para ir en bicicleta desde el pabellón Wsell de Guimbarda a la Alameda.