El Ayuntamiento asume la redacción del proyecto de restauración de Despeñaperros

El Ayuntamiento de Cartagena asume la elaboración del plan director del cerro de San José, también conocido como Despeñaperros. En este documento se redactarán las pasos a seguir en el proyecto de reforma de esta fortificación militar del siglo XIX situada en el campus universitario de la Muralla del Mar. No obstante, los trabajos en sí serán sufragados por la Asociación de Amigos Veteranos de los Castillos Cartageneros, sus Fortalezas, Murallas, viejas Torres y Baterías (Aforca). Este colectivo tiene previsto destinar para ello un máximo de 435.000 euros. Este dinero proviene de una indemnización que la Justicia otorgó a Aforca tras una sentencia que declaró «ilegal» el remate de la Muralla del Mar.

No obstante, la asociación aún no ha recibido el dinero, ya que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) aún no se lo ha entregado. Los amigos de los castillos aseguran que llevan desde mediados de 2017 cumplimentando los trámites burocráticos que les ha ido exigiendo la Justicia. «El último requisito que nos pidieron se respondió hace dos meses, y, desde entonces, no hemos vuelto a tener noticias. Estamos aburridos ya», sostiene Juan Lorenzo Gómez-Vizcaíno, alcaide de Aforca.

De todos modos, el máximo dirigente de este colectivo destaca que, pese a la demora, no teme por la posibilidad de perder el dinero, ya que subraya que «existe una sentencia en la que se dictamina que los 435.000 euros corresponden a Aforca». En este sentido, Gómez Vizcaíno apunta que «no entendemos por qué el TSJ nos pone tantas pegas sobre cómo vamos a usar el dinero, cuando no tenemos por qué dar tantas explicaciones, y, encima, hemos decidido destinarlo a la reforma de un edificio público». La fortificación es propiedad del Ayuntamiento y Aforca confía en que los 435.000 euros disponibles sirvan para consolidar el inmueble, restaurar su silueta exterior y recuperar la cota de su camino de acceso originario.

El Consistorio y Aforca firmaron un convenio en mayo de 2017, siendo alcalde José López (MC Cartagena). En el mismo la Administración local se comprometía a la limpieza y acondicionamiento del monte donde está el castillo, y Aforca se encargaría de la rehabilitación y restauración de fortificación «de la manera más aproximada posible a su configuración original con la finalidad de pueda ser visitable». Cabe destacar que el Ayuntamiento ya realizó parte de las tareas de desbroce de vegetación hace algo más de un año.

El partido de la oposición MC Cartagena critica que desde que la socialista Ana Belén Castejón es alcaldesa no ha habido ningún avance sobre la restauración del fuerte. Según la formación cartagenerista, el retraso en la concesión de la indemnización económica viene motivada porque la asesoría jurídica municipal envió «mal» la documentación del convenio al juzgado. Además, MC indica que Alcaldía envió un anteproyecto equivocado a la Comunidad Autónoma. Esta administración tiene que autorizar la intervención, pero al ver la documentación informó negativamente, según el partido de la oposición. Por todo lo expuesto, la formación que lidera el exalcalde José López considera que «la sucesión de errores de Castejón impide que avance un proyecto importante para el que además hay financiación y una asociación que quiere impulsarlo». Así, se compromete a impulsar el comienzo de las obras tras las elecciones municipales, que se celebrarán en mayo. Por último, concluye que «ya se está convirtiendo en costumbre socialista perder los proyectos que tienen financiación». Algo que considera «inaceptable».