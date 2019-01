Del ´tren de la vergüenza´ de Extremadura al ´hartaria´ de Cartagena

La formación naranja ha trasladado a sus diputados en el Congreso y Asamblea Regional la necesidad de incrementar la presión al Ministerio y al delegado del Gobierno para acabar con esta "intolerable situación".

"El sistema ferroviario que sufrimos en Cartagena es igual o peor que el de Extremadura, la única diferencia es que allí sus gobernantes son más reivindicativos y su capacidad de indignación sigue intacta, mientras los gobernantes cartageneros del PSOE y los de esta Comunidad del PP siguen callados e indolentes", ha asegurado el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín que este jueves ha anunciado que ha trasladado a diputados nacionales y regionales la necesidad de incrementar la presión al Ministerio y al delegado del Gobierno en la Región, Diego Conesa, para acabar con esta dantesca situación.

"El debate del AVE no puede ocultar el caos de la media distancia, la ausencia de Cercanías, y la extensión del FEVE", sostiene Manuel Padín. Según el portavoz naranja. "el calendario de averías, retrasos , apagones ferroviarios, incluso trenes ciegos con el cristal frontal destrozado, y transbordos en autobús y taxi en la conexión entre Madrid y Cartagena no tiene nada que envidiar al de Extremadura (cuyo ferrocarril es ya conocido como el 'tren de la vergüenza'); los usuarios cartageneros se han quedado tirados una y otra vez en el 'hartaria' asfixiados de calor en verano y muertos de frío en invierno, pero eso sí, en tierras extremeñas el Gobierno socialista de la Junta no tiene pelos en la lengua para poner firmes a Adif, la empresa estatal que pertenece al Ministerio de Fomento, y al Gobierno de Pedro Sánchez pero en Cartagena destacan la sumisión y el mirar hacia otro lado".

En cuando a los trenes híbridos Alvia, el portavoz naranja insiste en la falta de información, "estas máquinas llegaron con 10 años de retraso, y ahora nada se dice sobre el número y la frecuencia que tendrán cuando Camarillas esté operativa, de momento el horario previsto no responde al objetivo de atraer visitantes a la Región y dinamizar la economía".

La compañía ferroviaria ofrece cuatro servicios diarios de Chamartín a Cartagena, y viceversa, a través de los trenes de larga distancia Altaria. La última incidencia tuvo lugar el pasado miércoles y afectó a 140 viajeros que a las 19:40 horas tuvieron que realizar un transbordo a un tren de media distancia que los llevó hasta Alcázar de San Juan y desde allí partir en otro tren hacia Madrid.

"Tenemos trenes viejos, las vías sin electrificar, existen problemas de personal en Renfe y Adif, la planificación ante las incidencia brilla por su ausencia", enumera Padín que no ve otra solución que un plan de choque inversor que priorice la situación de Cartagena "y no por capricho, sino porque tenemos el peor sistema ferroviario de España junto a Huelva y Extremadura".

"Con el AVE sin fecha y sin proyecto en Cartagena gracias a PP y PSOE, sin Cercanías Cartagena-Murcia, sin la extensión del FEVE, con un Altaria que se cae a pedazos entre Madrid y Cartagena€ seguimos igual que en 2015, sólo hemos sumado desde entonces cuatro años políticos perdidos por la guerra inútil por el poder entre MC y PSOE en este municipio", lamenta Manuel Padín que considera que la única conclusión que puede sacar es que "Cartagena ha sido ninguneada por los gobiernos nacionales del PP y el PSOE cuando gobernaban España en solitario, y que la inestabilidad política actual con Gobiernos en minoría absoluta propiciados por el populismo de Podemos a nivel nacional y el populismo localista de MC a nivel municipal ha sido la puntilla para los cartageneros". "Necesitamos desesperadamente un Gobierno fuerte y estable en España y en Cartagena", concluye Padín.