Castejón: "Tengo claro que no estoy dispuesta a gobernar a cualquier precio"

El 2018 arrancó con la noticia de que Ana Belén Castejón rompía el pacto de gobierno con MC Cartagena. A punto de acabar el año, la alcaldesa hace un balance positivo de la legislatura y aboga por el consenso de cara a los futuros comicios.

En un tramo final de legislatura en el que ha vivido acorralada por toda la oposición, con los seis ediles del PSOE solos en el Gobierno, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, afronta el reto de mantener el bastón de mando tras las elecciones de mayo. Después de tres años y medio en el cargo, destaca que ha sido capaz de reducir en más de un 50% la deuda del Ayuntamiento y reivindica que ya ha sacado adelante más del 80% de su programa electoral. Eso sí, reconoce que le queda una gran asignatura pendiente: la recuperación del Mar Menor.

¿Qué proyectos quiere culminar el próximo año?

La política social ha sido un eje estratégico del Gobierno local y vamos a profundizar en esta línea en el presupuesto de 2019. Seguiremos mejorando el parque de viviendas municipales, habilitando espacios para entidades que trabajan con la discapacidad y ampliando las plazas de escuelas infantiles municipales y de comedores escolares gratuitos, entre otras actuaciones. También queremos poner en marcha la segunda fase de peatonalización del casco antiguo; recuperar el Anfiteatro e impulsar la rehabilitación de la Catedral de Santa María; finalizar las obras que se están ejecutando en barrios y diputaciones; hacer los campos de fútbol de Molinos Marfagones, el Bohío y Los Belones; y el centro de salud de Santa Ana, entre otras muchas actuaciones.

¿Le dará tiempo a tenerlos para las elecciones?

Algunos sí y otros se quedarán proyectados. De cualquier forma, lo importante es ponerlos en marcha porque de esa forma tenemos la garantía de que se ejecutarán.

Imagino que por su cabeza no pasa otra cosa que volver a ser alcaldesa tras los comicios. Con la posible entrada de otras formaciones como VOX o incluso Somos Región, la mayoría absoluta parece algo impensable€

Quiero volver a ser alcaldesa de Cartagena porque creo que nuestro municipio sigue necesitando un gobierno progresista. También soy plenamente consciente de que las mayorías absolutas quedaron atrás, pero siempre he abogado por el diálogo porque entiendo que es lo que nos piden los ciudadanos. De hecho, le recuerdo que los presupuestos de 2018 fueron votados por 24 de los 27 concejales, algo que creo que no se había logrado hasta ahora. Eso sólo se logra buscando el consenso.

¿Pactaría con todas las formaciones, o hay caminos como el de VOX, PP o MC que se niega a seguir?

Me presento a las elecciones con la intención de lograr una mayoría suficiente para gobernar. Tengo claro que no estoy dispuesta a hacerlo a cualquier precio, ya que la coherencia en política, y en la vida, es fundamental.

¿Qué se va a quedar pendiente por hacer y hará si revalida el bastón de mando?

En un municipio de más de 210.000 habitantes siempre quedan cosas por hacer. Pero si me pregunta por algo fundamental, le diría que el Plan Especial para el Mar Menor. Ya lo he exigido al Gobierno de España y sé que están trabajando en él. Mi mano está tendida al Gobierno regional y a los ayuntamientos ribereños. Tenemos que recuperar no sólo la laguna salada sino también modernizar todos los pueblos que la rodean.

¿Qué balance hace de esta legislatura en la que ha tenido que sustituir a dos de sus ediles?

El balance es muy positivo. Si leen mi programa electoral comprobarán que hemos cumplido más del 80% de lo que propusimos y en lo que queda de legislatura es probable que el cumplimiento sea mucho mayor. A esto hay que sumarle algunas cuestiones que no venían en mi programa y que hemos llevado a cabo a propuesta de los vecinos.

¿Ha sido más dura de lo que esperaba por los ataques de José López?

Algunos momentos han sido muy duros, no lo puedo negar, y ustedes los han vivido. Pero lo importante es el cariño de los ciudadanos y el poder poner en marcha proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, que es por lo que estoy en política.

De su gestión y de la de su exsocio de gobierno cabe destacar el saneamiento de las arcas públicas, tras 20 años gobernando el PP. ¿Cómo estaba Cartagena en 2015 y cómo entra en 2019?

Cuando llegamos al Gobierno en 2015, la deuda municipal ascendía a 140 millones de euros y el Ayuntamiento estaba intervenido por el ministerio de Hacienda, con las limitaciones que esto suponía. Ahora, la deuda ronda los 64 millones de euros, por lo que hemos logrado reducirla más de un 50%. La situación con la que nos encontramos al llegar nos impedía cubrir las plazas de los funcionarios que se jubilaban, ya que teníamos prohibido convocar oposiciones. Ahora, con el saneamiento de las cuentas, hemos podido convocar oposiciones y mejorar la situación de los servicios públicos municipales.

Aún seguimos sin Plan General de Ordenación Urbana y sin AVE. ¿Qué piensa hacer para poner remedio a esto?

La licitación del AVE saldrá en breve. Vecinos, empresarios y grupos políticos ya conocen las once alternativas que Adif ha preparado para la llegada del AVE a Cartagena. Tan pronto se consensúe una de las alternativas, se licitará el proyecto. El Ministerio y el Ayuntamiento queremos que en enero se apruebe el trazado y las características de la llegada del AVE a Cartagena. En cualquier caso, siempre será soterrado y con una línea de mercancías nueva que conecte el puerto con la ZAL de Los Camachos. Con respecto al Plan General, somos el primer ayuntamiento de la Región que hará al avance de su Plan General con participación ciudadana. Hay que recordar que estamos sin Plan General porque el TSJ anuló el que aprobó el Partido Popular.

Puede que el tren pase por los terrenos contaminados de El Hondón. ¿Qué planes tiene para esta zona contaminada? ¿Ve viable que se pueda exigir judicialmente a las empresas que contaminaron aquí y en Zinsa que paguen el coste de estos destrozos?

El profesor Ángel Faz ya ha presentado su propuesta para la descontaminación del suelo y estamos trabajando en ello. Hay varias alternativas y haremos la que sea mejor para la zona. En cualquier caso, la Comunidad Autónoma es la administración competente para dar luz verde al proyecto de descontaminación. Con respecto a la petición de responsabilidades a las empresas, desde luego que creemos en el principio de que quién contamina, paga. Pero no siempre es tan sencillo. Fíjense si no lo es, que El Hondón está contaminado desde hace más de veinte años sin que, hasta la llegada de este Gobierno, nadie haya hecho nada.

Cartagena vive rodeada de contaminación: Actividad portuaria, plantas industriales de Escombreras, factoría de plásticos de La Aljorra, Sierra Minera, El Hondón... Parece que ningún gobierno municipal se ha tomado en serio esto. ¿Tiene previsto desarrollar o exigir a otras administraciones alguna acción para controlar o atajar este problema medioambiental y de salud pública?

Las competencias en materia medioambiental son prácticamente todas de la Comunidad Autónoma. Pero para este equipo de Gobierno sí ha sido una prioridad. Hemos sido quienes hemos presentado el anteproyecto de descontaminación del Hondón; hemos presionado para que la CARM tome cartas en el asunto sobre la Sierra Minera. Esperamos que los anuncios que han hecho se lleven a cabo y recientemente, en el consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, de la que formo parte. También se ha tomado el acuerdo de descontaminar el suelo de Peñarroya. Por supuesto, debemos seguir profundizando en estos planes, que son muy complejos.

Una de sus premisas cuando entró al gobierno fue atender a los barrios y diputaciones. ¿Cree que están mejor que hace cuatro años? ¿Por qué?

Sinceramente, sí. Están mejor. Hemos hecho muchas obras para dotarlos de infraestructuras básicas, mejorar su alumbrado, sus parques, sus campos de fútbol, sus locales sociales, el asfalto€ Han sido muchas pequeñas obras que han contribuido a mejorar la calidad de vida en esta zona.

¿Qué planes tiene para la piscina del Palacio de Deportes? ¿Cuándo abrirá al público?

Heredamos del Gobierno del Partido Popular una infraestructura que se recepcionó con serias deficiencias, con la dificultad que jurídicamente eso conlleva. Si una obra se recepciona, es que está bien, y, en este caso no fue así. El Palacio tiene muchas carencias que estamos tratando de solventar, pero necesitamos tiempo. Hemos abierto la pista central, hemos instalado los arcos de seguridad y en breve se va a trasladar allí la concejalía de Deportes. Lo siguiente que vamos a hacer es el proyecto de climatización del Palacio y las obras de reforma de la piscina. Lo normal es que se abra en la próxima legislatura.

A nivel de patrimonio, el anfiteatro parece ser la próxima joya de Cartagena. ¿Qué tiene previsto para este yacimiento?

Recuperarlo para que pueda visitarse. Estamos trabajando en ello, el proyecto está claro y vamos a conseguir los fondos necesarios para ejecutar las fases 2 y 3.

Sobre Cueva Victoria, la oposición le ha criticado recientemente que no hay noticias sobre su musealización.

La Cueva Victoria es una obra muy compleja que precisa de un estudio geotécnico y de un plan director que se ha presentado hace unas semanas. Será una obra que se llevará a cabo durante 2019. La oposición critica, nosotros actuamos.

¿Qué proyectos y plazos tiene para los mercados municipales de Gisbert y Santa Florentina?

Durante esta legislatura se han hecho muchas obras en Santa Florentina, incluso hemos sacado a concurso el aparcamiento. Hemos renovado los puestos y hemos solucionado problemas que tenían desde hace mucho tiempo. El caso de Gisbert es más complejo y dentro de nuestros proyectos para el próximo año y la próxima legislatura se incluye su modernización, dentro de la recuperación integral de la otra zona del casco antiguo.

¿Se ha puesto ya de acuerdo con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para finiquitar ya la calle Sebastián Feringán?

Sebastián Feringán se ha convertido en una arteria importante para la ciudad, no sólo por el tráfico rodado sino también porque es utilizada a diario por cientos de deportistas de nuestro municipio. Por eso queremos que se encuentre en las mejores condiciones y estamos a punto de cerrar un acuerdo con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.