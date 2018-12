A clase para aprender a ser madre

Los padres primerizos se encuentran a diario con infinidad de dudas acerca de cómo deben cuidar de su retoño. Pese a que Internet se ha convertido en un socorrido recurso para muchos, la realidad es que la red es un gran cajón desastre, en el que uno no puede fiarse a pies juntillas de todo lo que aparece en ella. Además, los niños no llegan al mundo con un libro de instrucciones.

Tras ser made, Mery Samperio, psicóloga y sexóloga del Ayuntamiento de Cartagena, ha impulsado la creación de unos talleres gratuitos de maternidad y crianza que se imparten dos veces al mes para padres y madres en las dependencias que la Concejalía de Juventud tiene en el Paseo Alfonso XIII. A través de estas clases se pueden aprender cuestiones de nutrición infantil, psicomotricidad, lactancia, primeros auxilios para el bebé, danza para niños, suelo pélvico o sexualidad, entre otras destrezas. Las clases, que duran aproximadamente dos horas, son monotemáticas y se suelen hacer los miércoles a partir de las 17.30 horas.

Por lo general, la mayoría de los asistentes son mujeres, pero también están abiertas a hombres. Los organizadores explican que la falta de público masculino se debe a que los hombres tienen más complicado compaginar sus obligaciones laborales con el horario de las sesiones. Para asistir a una de estas lecciones hay que mandar un email a saludjoven@ayto-cartagena.es o llamar al 968128866. Cabe destacar que no es necesario inscribirse a todas, ya que se puede ir solo a una de las clases.

En total son once sesiones. La primera de ellas tuvo lugar el 28 de noviembre bajo el título 'Baby led weaning'. En ella se abordó las nuevas tendencias de alimentación para bebés. Samperio explica al respecto que cada vez más padres se están interesando por una crianza natural de sus hijo, volviendo a cómo se criaban antaño. En este aspecto destaca la tendencia de alimentar al bebé con comida solida. Para ello se le da al pequeño trozos de comida, que él va tratando de masticar, para que desarrolle su capacidad de desmenuzar un alimento por sus propios medios. «Antiguamente no había batidoras y no había más remedio que darle así la comida a los hijos, vigilando que no se atragantasen», dice Samperio.

El resto de las sesiones se celebran hasta abril. Este mes hay dos programadas, una el día 13, que versó sobre atragantamiento y reanimación cardiopulmonar, y otra el día 19, que será sobre danza con bebés. Al margen de estas enseñanzas Samperio comenta que los talleres también sirven para dar apoyo psicológico a los padres. «Hay que tener en cuenta que los progenitores sufren a veces sentimiento de culpa, al no saber si lo están haciendo bien, porque se están enfrentando a una situación nueva para ellos, que desconocen; y en la que todo el mundo les está dando indicaciones de cómo deben criar a su hijo», concluye la psicóloga.