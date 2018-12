Los vecinos del Lago piden amparo al Defensor del Pueblo para reactivar las obras de la plaza

Los residentes del entorno de la Plaza de la Merced, conocida como el Lago, se sienten defraudados por el Ayuntamiento. Las promesas desde el Ejecutivo municipal sobre la reforma de la glorieta no acaban de concretarse y los vecinos han buscado ayuda exterior. Han vuelto a recurrir al Defensor del Pueblo para pedirle amparo en este asunto, pese a que el organismo ya pidió informes al Ayuntamiento y acabó archivando el expediente en previsión de las actuaciones propuestas por el Consistorio en la plaza. No obstante, tras dos años sin avances, los residentes creen que aquellas promesas municipales al Defensor, no se han cumplido.

Además, según cuentan desde la asociación de vecinos de Casco Antiguo e Histórico Ciudad de Cartagena, han reclamado una reunión con la alcaldesa Ana Belén Castejón para que explique a los residentes del entorno «los planes de su Gobierno para el año 2019, y por qué durante 2017 y 2018 no se ha realizado ninguna actuación de relevancia en la plaza». Desde el colectivo esperan que ese encuentro pueda producirse antes de que acabe el año.

Los vecinos recuerdan que el Defensor del Pueblo ya admitió a trámite su queja sobre el estado de la Plaza del Lago y los distintos incumplimientos de los deberes y obligaciones del Gobierno municipal (tanto el anterior como el actual) para mantener y cuidar este emblemático espacio del centro histórico de Cartagena. «Tras diversas peticiones de información al Ayuntamiento, el Defensor, en junio de 2017, dio por finalizadas las actuaciones practicadas tras aceptar la palabra del Consistorio de que se realizarían a corto plazo actuaciones en la fachada meridional de la Plaza y el diseño del proyecto integral de la glorieta junto con la realización de sondeos geotécnicos con finalidad arqueológica».

Un 'corto plazo' que los residentes rechazan, ya que «no puede considerarse como tal una paralización de cualquier actuación durante dos años desde que se colocó el nuevo vallado». Por ello, consideran que «se dan las condiciones necesarias para que el nuevo Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, reabra el expediente».

El colectivo incidió en que el pasado 29 de abril de 2017, el Ayuntamiento dijo que se realizaría en un tiempo prudencial «sondeos de extracción de testigo continuo para comprobar la presencia de la roca en el subsuelo, ya que, a pesar de las excavaciones arqueológicas, no se ha llegado hasta el sustrato rocoso». Con estas actuaciones se obtendrían datos imprescindibles para el cálculo de las estructuras y se podría avanzar en el proyecto que haga posible la convivencia entre el patrimonio histórico y la ciudad actual, aunque los trabajos no se llevarán a cabo hasta el próximo año a través de unos presupuestos que aún no están aprobados -se negociarán con los grupos políticos en enero-.

La asociación de residentes reclama que, «como mínimo», se le informe de las actuaciones previstas en 2019 y que el Ejecutivo escuche sus propuestas de mejora.

«Cualquier barrio o diputación de nuestra ciudad ve como sus plazas, parques, aceras y calles van siendo reparadas cuando hay necesidad de ello, que se llevan a cabo labores de mantenimiento y conservación, todas, a excepción de la Plaza de la Merced», explican. «Han pasado décadas y todo sigue abandonado con la excusa de una futura remodelación; los vecinos estamos hartos de la pasividad política que nos ha llevado a esta lamentable situación», sentencian.



Ciudadanos ya lo denunció

La reforma de la Plaza de la Merced es uno de los caballos de batalla de Ciudadanos, que lleva haciendo un seguimiento continuo de las obras desde el inicio de la legislatura. Así, esta semana ya denunció que la reforma seguía sin fecha y que sólo hay previstas nuevas intervenciones arqueológicas en 2019. «Cinco años de prospecciones y seguimos sin proyecto de reforma», denunció el portavoz de la formación naranja, Manuel Padín, quien anunció que su grupo también remitirá al Defensor del Pueblo toda la nueva información recavada sobre este asunto. Asimismo, Padín también avanzó que pedirá explicaciones en el pleno municipal que se celebra la próxima semana al Gobierno liderado por Castejón.