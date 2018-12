La construcción de dos centros de salud se retrasa por no concretarse la cesión de suelo

El dinero puede perderse en los próximos presupuestos si no hay terrenos este año.

Los cuatro millones de euros que la Comunidad Autónoma ha destinado en sus presupuestos de 2018 para construir dos nuevos centros de salud en Barrio Peral y el polígono de Santa Ana pueden perderse, al menos hasta dentro de un año. El problema radica en que el Ayuntamiento y la Administración regional aún no han concretado la cesión de las dos parcelas donde se ubicarán; pese a que iniciaron los trámites en junio y la inversión se aprobó en febrero. Si no cierran este asunto antes de final de año, no habrá dinero para hacerlos en 2010. El Consistorio dice que en el borrador de los presupuestos regionales del próximo año no hay previsto ninguna cantidad para estas dos obras. Por su parte, la Comunidad recalca que el Servicio Murciano de Salud (SMS) tiene el dinero disponible si reciben las parcelas este año, pero que si las recepcionan el año que viene, el dinero se volverá a presupuestar dentro de un año, en 2020.

En la actualidad, los terrenos son de titularidad municipal. El del polígono residencial se encuentra en la calle Turín, donde hoy en día se ubica un consultorio que, según los vecinos, se ha quedado «pequeño», por lo que será ampliado para atender también a vecinos de otras zonas próximas y descongestionar la presión asistencial del centro de salud de Los Dolores. La parcela de Barrio Peral está a pocos metros del actual centro de salud, en la calle Lugo. Los residentes de esta última zona critican que el mismo se encuentra «muy viejo» y que se «contagian» los virus unos a otros porque están «hacinados» en las salas de espera. Así, en Barrio Peral se mantendrían operativos los dos inmuebles. La obra para cada zona tiene prevista una inversión de dos millones de euros.

Solo quedan unos días para acabar el año, según los planes de la Comunidad, si se concretase la cesión de las parcelas el centro de salud de Santa Ana estaría terminado en el último trimestre de 2021 y el de Barrio Peral a principios de 2020. El SMS tenía previsto iniciar la construcción de ambos centros dentro de un mes.

El Ayuntamiento defiende que en junio se reunió con responsables de la Consejería de Salud para ofrecerles las parcelas. Asimismo, apunta que desde entonces ha ido cumpliendo todos los trámites urbanísticos. Así, el Consistorio finaliza en octubre los informes sobre Edificabilidad y Servicios Urbanísticos. A raíz de esto, el Ayuntamiento asegura que le plantea formalmente a la Comunidad al cesión de las dos parcelas. Por ello, el Ayuntamiento considera que la tramitación se ha hecho de una forma «bastante ágil». No obstante, la Comunidad apunta que aún no ha recibido los suelos. Los propios vecinos de estas poblaciones lamentan que entre ambas administraciones se están poniendo «zancadillas», al ser gobernadas por distintas fuerzas políticas: el PSOE ostenta la administración local y el PP la regional.

Las dos nuevas infraestructuras sanitarias se encuentran dentro del Plan de Mejora de Impulso de la Atención Primaria 2018-2022. El mismo incluye también la construcción del nuevo centro de salud de San Antón, que según los vecinos «marcha a muy buen ritmo. La inversión en este barrio es de 3.5 millones de euros y está previsto que esté finalizado el próximo año.



Demoras en la rebaja del parking del Santa Lucía

Salud informa de que la adjudicación del nuevo contrato de explotación del aparcamiento de pago del hospital Santa Lucía no va a entrar en vigor en diciembre, como estaba previsto. Explica que esto es debido a que una de las empresas que han concurrido ha presentado un recurso judicial por la resolución, lo que retrasa sine die la entrada de la nueva concesionaria. El contrato supone una rebaja sustancial en el precio. El partido de la oposición Ciudadanos urge a que se inicie ya la construcción del nuevo aparcamiento gratuito.