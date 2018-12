Un funcionario acaba en el hospital tras discutir con el concejal Manuel Mora

Un funcionario del Ayuntamiento acabó ayer en el hospital tras mantener una discusión con el concejal Manuel Mora (PSOE), responsable del área de Función Pública, Hacienda y Calidad de Vida. El motivo de esta disputa verbal se debió al futuro puesto del trabajador municipal afectado por este lance, que se llama Bernardo Muñoz. Hasta hace unos meses era el secretario del pleno, pero su puesto fue ocupado por la que era interventora, debido a que llegó un nuevo interventor afín al PSOE. Cabe destacar que el Gobierno local que dirige la alcaldesa socialista Ana Belén Castejón ha ordenado recientemente la reubicación de varios empleados municipales de rango superior.

Mora no ha querido hacer declaraciones a este periódico de lo sucedido. No obstante, un portavoz del Ejecutivo local explicó que Muñoz y el edil estaban reunidos en el despacho que el concejal tiene en el edificio administrativo de San Miguel cuando se produjo esta situación. La citada fuente defiende que Mora no le puso la mano encima ni tocó al funcionario, pero no aclara qué es lo que pasó exactamente. Personal municipal que se encontraba en dependencias anexas al despacho escuchó un fuerte golpe a primera hora de la mañana. Éste, posiblemente, se debió al impacto del funcionario contra el suelo.

Fuentes médicas apuntan que Muñoz tuvo que ser evacuado en ambulancia al hospital Santa Lucía por un golpe en la cadera, y que, antes de las dos de la tarde, el empleado público ya había recibido el alta hospitalaria. LA OPINIÓN trató sin éxito de contactar con Muñoz, que ayer no regresó a su puesto de trabajo.