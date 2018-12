Denuncian que el 90 % de los empleados de la hostelería tiene contrato precario

La asociación comarcal Asthecar, que se ha constituido para defender los derechos laborales de los trabajadores de la hostelería, se presentó ayer de forma oficial en el restaurante del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA). Este colectivo, presidido por Carmen Reverte, dispone ya de cerca de un centenar de profesionales que han pedido unirse al mismo. La cuota es de ocho euros mensuales, aunque la propia dirigente afirma que este importe es deducible de la declaración de la renta.

Asthecar cuenta con el respaldo del despacho de abogados García Gil, que lidera Carlos F. García, exdirectivo de la patronal comarcal de empresarios de la hostelería Hostecar. Según el letrado, la asociación quiere proteger los derechos laborales de los 18.000 empleados de la hostelería que hay en el Campo de Cartagena. De hecho, denuncia que el 90% de los asalariados tiene un contrato precario. «Solo hay un 10% de camareros y cocineros que están en condiciones laborales normales», destaca el jurídico de la asociación.

Así, el abogado de Asthecar enumera que entre los «incumplimientos» más comunes están las siguientes: que los empleados tienen un contrato a tiempo parcial pero trabajan jornada completa, no se pagan las horas extraordinarias, no se respeta el descanso de dos días a la semana, y que parte del salario se abona en dinero negro. El asesor jurídico de la asociación comenta que todos estos problemas laborales vienen motivados porque la oferta de trabajo se hace de forma verbal, y no por escrito. Asthecar también incide en la necesidad de que los empresarios favorezcan la conciliación familiar de sus asalariados, y de que éstos puedan disfrutar de vacaciones pagadas; ya que exponen que hay «demasiada temporalidad» en los contratos, lo que propicia este tipo de situaciones.

Ante estas «injusticias», la asociación pretende asesorar a los trabajadores de la hostelería sobre cuáles son sus derechos, así como, en casos de negligencia, acordar con los empresarios una solución extrajudicial al problema laboral que se denuncie. Pese a que puedan parecer un sindicato, Asthecar recalca que no funciona como tal, y destaca también que son una asociación sin ánimo de lucro.

El colectivo cuenta con el respaldo público de Podemos. La portavoz municipal de la formación morada, Pilar Marcos, fue la única edil local presente ayer en la presentación de Asthecar. Este partido de la oposición «celebra» que los trabajadores de la hostelería digan «basta» de «explotación laboral», de condiciones de «semiesclavitud» y de salarios de «miseria». Además, la formación morada se compromete a redactar un nuevo convenio regional del sector de la Hostelería, el cual está sin revisar desde el año 2008. Según Podemos, el marco laboral «no se cumple y está obsoleto».

Por su parte, los empresarios de la hostelería, a través de la asociación Hostecar, niegan que haya trabajadores en condiciones precarias. De hecho, inciden en que las condiciones son «normales». En este sentido, Juan José López, presidente de este organismo, apunta que «una prueba de las buenas condiciones laborales reside en que es habitual ver camareros que llevan años trabajando en el mismo establecimiento». Asimismo, López comenta que son un sector que está siendo «criminalizado» de forma «injusta». Así, indica que reciben «numerosas» inspecciones de trabajo, por lo que las condiciones laborales de camareros y cocineros están «garantizadas». Igualmente, el dirigente de Hostecar critica que «para defender los derechos de los trabajadores están los sindicatos, y no una asociación que lo que busca es sacarle el dinero a los trabajadores de la hostelería». Al margen de esto, Hostecar considera que en la comarca les «falta mucha formación» a los empleados de la hostelería. Ante esto, advierte de que «los trabajadores tienen que conocer sus derechos y sus obligaciones».