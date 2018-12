Intensifican la vigilancia a los hosteleros de Cartagena para atajar la 'invasión' de las terrazas

Hostecar pide al Ayuntamiento que sea permisivo durante los fines de semana y en fiestas señaladas

Transitar por algunos lugares del centro de Cartagena se ha convertido en algo casi imposible para muchos viandantes debido al «descontrol» que existe sobre las terrazas de los bares y restaurantes. Esto es lo que denuncian los propios vecinos del casco histórico a través de José Galindo, que es el presidente de la plataforma 'Sin Ruido'.

En concreto, los propios residentes destacan tres puntos críticos en el centro: Calle Honda, calle Sagasta con plaza del Icue y plaza del Rey. Precisamente, la Policía Local ha sancionado este año a dos establecimientos ubicados en esta glorieta situada frente a la puerta principal del Arsenal militar. Uno de estos negocios ha sido multado con 750 euros por exceder en más del 10% la superficie de ocupación autorizada; y el otro por un motivo similar pero con el agravante de que empleó la vía pública para almacenar el mobiliario de su terraza. Esto le supuso una penalización económica de 1.500 euros. Ambos expedientes han quedado ya resueltos por la vía administrativa y los negocios sancionados han tenido la posibilidad de abonar la mitad de la sanción por pronto pago.

En la plaza del Rey los vecinos se quejan de que las terrazas han dejado sin espacio la zona de juegos infantiles, y que en las inmediaciones del Icue y en la calle Honda la ubicación de las terrazas limita el paso de la gente, dificultando el tránsito de los viandantes, sobre todo en días concurridos. El Gobierno municipal (PSOE) reconoce que ha recibido las quejas de los vecinos. Por eso, informa de que ha pedido a la jefatura de la Policía Local que se inspeccione el centro por si hay que imponer nuevas sanciones. Con este incremento de la vigilancia policial a los hosteleros el Consistorio busca atajar la 'invasión' de terrazas que denuncia la gente que vive en el casco histórico de Cartagena.

La asociación comarcal de hosteleros Hostecar destaca a través de su presidente Juan José López que los bares y restaurantes «cumplen normalmente» con los límites de las terrazas y veladores. Si bien, sostiene que «el Ayuntamiento debe entender que en días señalados como fines de semana o fiestas de Navidad, Carnaval o Semana Santa hay que ser un poco más permisivo con el sector si queremos ser una ciudad turística». No obstante, López manifiesta que «el hostelero no amplia su terraza para ganar más dinero, sino porque tiene que atender a la clientela, para que la gente no se vaya con un mal sabor de boca. Si ampliamos es porque el público nos lo demanda. no podemos dejarlos sin atender». Respecto a las quejas vecinales, el presidente de Hostecar comenta que «los vecinos también tienen que valorar si prefieren calles en las que haya trasiego de gente, gracias a que hay comercios y locales de hostelería abiertos, o que las calles del centro estén desiertas y sin vida, con la inseguridad que eso genera».

Por otra parte, Hostecar lamenta la falta de señalización de las terrazas y defiende que algunos hosteleros infringen la normativa al desconocerla, ya que la asociación comenta que en el sector se producen numerosos cambios de titularidad, pasando el negocio por diferentes gestores. De todos modos, los propios hosteleros apuntan que según la normativa municipal vigente, cada metro y medio cuadrado de terraza se puede poner una mesa y cuatro sillas.

En 2016, la Administración local puso en marcha una iniciativa que consistió en delimitar con líneas amarillas los límites de las terrazas. Además, avanzó que esto sería una medida provisional mientras se realizaban unas placas metálicas que después se fijarían en la vía pública, para que la señal de las terrazas no afease el entorno del casco antiguo. «Al final lo de las placas no se ha hecho, y lo de pintar las líneas solo se hizo en tres o cuatro calles», lamenta el presidente de Hostecar. López ve bien que se delimiten las terrazas, pero critica que todo este proyecto haya quedado parado. LA OPINIÓN ha contactado con el Gobierno local (PSOE) para conocer si piensa retomar el marcado de las terrazas, pero éste no se ha pronunciado al respecto.