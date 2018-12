La UPCT y la Consejería capacitan en enseñanza digital a docentes griegos, lituanos y murcianos en el proyecto INDIE

Profesores de nueve centros de enseñanza de Grecia, Lituania y la Región de Murcia participaron el pasado 22 de noviembre en el primer encuentro del proyecto europeo que lidera la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para impulsar el aprendizaje digital en la enseñanza Primaria y Secundaria.

El proyecto, titulado 'Interactive digital content platform to share, reuse and innovate in the classroom' y resumido con el acrónimo INDIE, va a proporcionar a los docentes la herramienta UPCTauthor, que les permitirá crear unidades de aprendizaje enriquecidas y repositorios de contenido a nivel regional donde los autores puedan compartir y utilizar estos materiales en sus asignaturas.

«El objetivo es capacitar a los docentes para que puedan impartir docencia de alta calidad y ayudarlos a adoptar nuevas metodologías de aprendizaje como las de aula invertida, aprendizaje mixto o aprendizaje adaptativo», explica el vicerrector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UPCT e investigador responsable del proyecto, Mathieu Kessler.

Las nuevas metodologías docentes que proporciona la herramienta UPCTauthor están «centradas en los estudiantes, para que guíen su experiencia de aprendizaje y aumenten su motivación», añade Kessler.

Como resultado del proyecto, un conjunto de docentes crearán contenidos digitales para ser usados en sus clases. Estos contenidos serán publicados en el repositorio del proyecto para ser compartidos con cualquier docentes que quiera utilizarlos.

La Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa de la Consejería de Educación y Universidades participa también en este proyecto, que se llevará a las aulas de la Región de Murcia a través de los institutos Miguel de Cervantes, Infanta Elena y Valle de Leiva, de Murcia, Jumilla y Alhama, respectivamente. La Comunidad promoverá posteriormente el uso de la plataforma mediante el lanzamiento de convocatorias oficiales de formación y creación de contenidos digitales.

El proyecto, con número de referencia 2018-1-ES01-KA201-050924, está cofinanciado con fondos europeos a través del programa Erasmus+ y gestionado a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, SEPIE.