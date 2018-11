Los vecinos de Buenos Aires piden "un servicio de autobús digno"

Casi un centenar de personas se manifestaron desde la puerta de la Iglesia del Carmen hasta la Plaza del Ayuntamiento, reclamando una serie de mejoras para el Residencial Buenos Aires, situado a las afueras de Molinos Marfagones. Los vecinos reclamaban, entre otras cosas, que se solucione el problema de alumbrado, que el parque está totalmente descuidado, y que el servicio de autobús no funciona. Les acompañó el presidente de la Asociación de la Junta Vecinal, Antonio Martínez, y el vocal de Ciudadanos, Tomás Gómez.

Los vecinos leyeron un manifiesto enfrente del consistorio, en el que reclaman que el asunto de la iluminación se ha alargado más de la cuenta». María Ángeles Monerri, portavoz vecinal, apunta que se está empezando a solucionar y confía en que la semana que viene se acabe de reponer. «Ahora mismo hay encendidas unas 25 farolas. Supongo que será cuestión de días», apunta. Este asunto comenzó en primavera, cuando les robaron el cobre. Los vecinos señalan que es «una zona muy peligrosa sin luz por la noche», y tuvieron que comprar focos de su bolsillo. En cualquier caso, cuentan con un aval del ayuntamiento, y creen que es solo cuestión de «acelerar las cosas».

Sin embargo, la del alumbrado no es la única reivindicación de los vecinos. Consideran que el tema prioritario es mejorar el servicio de autobús. «Al principio teníamos seis servicios, y ahora tenemos doce pero siguen siendo insuficientes», señalan. Además, se quejan de que los autobuses no siempre pasan a la hora estipulada, y de que, para ir al pueblo, tienen que cruzar un arcén que es «peligroso no, lo siguiente». «Si no tienes un coche, es imposible», lamentan. «No pedimos nada del otro mundo, solo un servicio de autobús digno. La última parada hasta la nuestra está a 800 metros», apunta la portavoz vecinal.

Otro problema es el cruce de la RM-332 con Buenos Aires, considerado un «punto negro» por la gran cantidad de accidentes. Señalan que no es tan peligroso para ellos, que conocen bien la rotonda, pero la gente que viene de fuera está más expuesta a sufrir un accidente en esa zona. También reclaman una recepeción porque se quejan de que «el parque está totalmente descuidado» porque no hay servicio de mantenimiento. «La manifestación la hacemos porque vemos que es la única solución, para que la cosa se mueva un poco», concluyen.