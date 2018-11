Desperfectos en los accesos de la Algameca Chica por los arrastres de la rambla

Los residentes del asentamiento de la Algameca Chica volvieron ayer a reivindicar que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y el Ayuntamiento lleven a cabo los trabajos de limpieza de la desembocadura de la rambla de Benipila, tras las lluvias de los últimos días que volvieron a provocar desperfectos en el poblado a consecuencia de los arrastres.

Y es que, según indicó el presidente del colectivo vecinal de la Algameca Chica, José Manuel de Haro, las últimas lluvias no han causado daños en viviendas, pero sí en las carreteras de acceso, sobre todo, al margen izquierdo del asentamiento, lo que ha provocado que no se pueda acceder a esta zona. «Camiones de basura o vehículos de emergencias no pueden entrar en el margen izquierdo del poblado, lo que puede suponer cierto peligro», dijo De Haro.

De hecho, el representante vecinal avanzó que deberán ser los propios residentes los que acometan los arreglos de las carreteras de acceso afectadas, «a través de la cuota mensual» que pagan los vecinos.

No obstante, De Haro quiso tranquilizar a los residentes y a la población en general al asegurar que las casas de la Algameca Chica no corren peligro, aunque insistió en la necesidad de que se limpie el cauce de Benipila, sobre todo, en su desembocadura. «El problema está en los arrastres de la rambla. La última vez, se llevaron por delante el puente que tenemos para cruzar de un lado a otro del poblado, aunque en este temporal hemos tenidos suerte y ha resistido», dijo el presidente vecinal. No obstante, esos arrastres, sobre todo cañas, sí que han perjudicado las carreteras.



Mesa abandonada

El colectivo también lamenta la dejadez del Gobierno local, el actual y los anteriores, para dar garantías al asentamiento. De hecho, desde Ciudadanos denuncian que la última mesa municipal de trabajo sobre el poblado se celebró en mayo de 2017, sin que luego se haya hecho nada por la Algameca Chica. El portavoz de la formación naranja, Manuel Padín, destacó que el colectivo vecinal ha trabajado unos estatutos.

Padín les ha pedido que hagan llegar el texto a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que tengan todas las garantías legales. «Es necesario para que puedan seguir cuidando de este lugar privilegiado con todas las garantías y necesidades cubiertas», dijo el edil de Ciudadanos.