El Resucitado rompe barreras en igualdad

El nombramiento de una mujer como 'número dos' de la Cofradía del Resucitado hace que esta persona, que ha sido elegida como nueva mayordomo, sea la primera fémina en entrar en la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena.Así, el nombre de Emilia Agüera irá ligado para siempre en la Cofradía como una mujer que ha roto barreras en igualdad. Precisamente, esta situación se da en una hermandad pionera en la inclusión de la mujer en los desfiles pasionales, ya que el Resucitado fue la primera cofradía que creó una agrupación femenina, la de la Virgen del Amor Hermoso, en el año 1946.

La entrada de una mujer en la Junta del Resucitado ha sido impulsada por el nuevo hermano mayor de la Cofradía, Ramón Pérez, que ha sido quien ha designado a Agüera como su segunda de a bordo. El hermano mayor cuenta que él tenía claro desde un primer momento que Agüera era la «persona más indicada» para el puesto. «No la he elegido por ser mujer, sino porque he considerado que se lo merecía por su trayectoria». Asimismo, Pérez aventura que no quedará mucho tiempo para ver a una mujer como hermana mayor de una de las cuatro cofradías de la Semana Santa local.

Al hilo de esto, María Victoria Botí, presidenta de la Asociación de Mujeres Cofrades, subraya que «dentro de poco» habrá una hermana mayor. «Ya hay mujeres con rango en las cofradías que pueden optar a este puestos. Saldrá elegida de forma natural. No será ni mejor ni peor que un hombre hermano mayor. Hay muchísimas mujeres que están integradas dentro de las hermandades trabajando de una forma activa y esto tiene que verse reflejado en los puestos de mando», concluye Botí.



"Ya va siendo hora de que haya una mujer hermana mayor"

La cartagenera Emilia Agüera Liarte, de 59 años, lleva en la Cofradía del Resucitado desde 2003, cuando fue elegida presidenta de la Junta de Damas, un cargo que ostentó hasta 2013. Desde esa fecha ha seguido dentro de la Junta como mayordomo de protocolo. En los últimos dos años ha formado parte de la Junta de Mesa. No obstante, esta administrativa de profesión lleva ligada a la Cofradía desde 1992, fecha en la que su hija ingresó como madrina de la Agrupación de Santo Tomás.

P ¿Cómo empezó en la Semana Santa?

R Llevo muchos años en la Semana Santa, y eso que en mi familia no solíamos ir a las procesiones. Solo llevábamos a mi hija, cuando era niña, al Domingo de Ramos o al de Resurrección. En una de esas procesiones, un amigo que desfilaba le dio a mi hija un caramelo y ella me dijo que quería salir. Fue en el año 1991. Así fue como empezamos.



P ¿Cómo ha afrontado su nombramiento como mayordomo?

R Ha sido una sorpresa muy grande, porque no me lo esperaba. Estuve pensándolo mucho, porque es mucha responsabilidad, pero creo que podré compaginarlo con la actividad en mis empresas. Me hacía mucha ilusión ser la primera mujer en entrar en la dirección de la Cofradía, así que no he podido rechazar el ofrecimiento del hermano mayor.



P ¿Es una oportunidad para las mujeres en la Semana Santa?

R Por supuesto. Esto es una vía para abrir el camino a otras mujeres. Yo ya fui ya la primera mujer del Resucitado en entrar en la Junta de Mesa del Resucitado. Y creo que ya va siendo hora de que alguna mujer sea hermana mayor de una cofradía cartagenera.



P Han pasado muchos años para ver a una mujer en un puesto de esta importancia.

R No sé por qué ha tardado tanto la mujer en estar al frente en un cofradía. Se ve que no han confiado mucho en nosotras. En mi caso, que hayan apostado por mí para un cargo así es una gran oportunidad, que afronto con mucha responsabilidad.



P ¿Cuáles son los momentos que más le emocionan?

R Cuando se abre la puerta de Santa María y empieza a salir la procesión; y también la salve a la Virgen.