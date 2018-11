Los estudiantes alzan la voz

Para conmemorar el Día Internacional del Estudiante, que se celebra cada 17 de noviembre, varios representantes de asociaciones de alumnos acudieron al Ayuntamiento de Cartagena. La participación de los alumnos, los valores que se fomentan en las aulas, o el funcionamiento de la figura del delegado y de los consejos escolares son algunos de los temas que están sobre la mesa.

Iván García, representante de la Asociación Estudiantes del IES Las Salinas del Mar Menor (ADESAMM) y de la Federación de Murciana de Asociaciones de Estudiantes (FEMAE), solicitaba en su intervención «una educación integral, de calidad, y que fomente valores como la democracia, el respeto o la pluralidad. Además, tiene que fomentar el desarrollo personal. Queremos voz».

En el plano institucional, se leyó la Declaración aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal. ADESAMM, que representa a estudiantes de La Manga, Cabo de Palos, Los Belones y alrededores, presentó en Pleno el pasado 24 de octubre una moción ante todas las agrupaciones políticas de Cartagena con la cual reivindica mejoras para los estudiantes en el sistema educativo y la participación a nivel local.

En una sala con miembros de todos los sectores de la comunidad educativa, Iván García apuntó que hay necesidades que no están cubiertas: «Rara vez se conocen los derechos que tenemos. Necesitamos recibir una formación en participación. Necesitamos que el delegado de clase sea una figura que represente a sus compañeros. Si el delegado no funciona, algo falla. El Consejo Escolar, en mi opinión, no representa a los estudiantes. No sirve como un interlocutor válido», señaló.

Pepa, representante del Instituto Ben Arabi de Cartagena, también opina que «es necesario que no todo sea hincar codos. «Estamos metidos en el tema de los derechos de los estudiantes y que sea todo algo más ameno. A nivel más general, tenemos propuestas dentro de FEMAE para conseguir derechos de los estudiantes», comentó.

La concejala Mercedes García fue la encargada de leer la Declaración Institucional, en compañía de representantes del resto de las formaciones políticas. Era la primera vez que se celebraba este evento en la ciudad de Cartagena. «Los servidores públicos debemos teneros en cuenta a los estudiantes a la hora de tomar decisiones», dijo la edil del gobierno muncipal ante los estudiantes que acudieron al acto.