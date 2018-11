El resurgir del Lago sigue enrocado

Ya hay fondos en el presupuesto municipal pero el Gobierno local no aclara cuándo va a empezar la obra, pese a haber iniciado los arreglos en vías adyacentes

La plaza de la Merced, conocida popularmente como la del Lago, ha sido uno de los puntos más concurridos de la ciudad de Cartagena, desde los tiempos de carthagineses y romanos. De hecho, allí se han descubierto, bajo la misma plaza, a pocos metros de profundidad, restos arqueológicos de gran importancia. En el lugar se halla una vivienda carthaginesa, una fuente monumental y una parte importante de la Vía Augusta, la entrada principal a Carthago Nova.

El Ayuntamiento realizó una excavación en 2015. Tras efectuar un gran socavón en toda la plaza, posteriormente tapó la mitad de la misma, donde se encuentra la fuente monumental, dejando al aire la calzada romana. Desde entonces no se ha avanzado en nada al respecto. No obstante, el pasado mes el Gobierno local (PSOE) informó en el pleno, tras una pregunta de MC Cartagena, de que el proyecto de catas arqueológicas ya estaba redactado, pero que no contaba todavía con todos los informes necesarios para su contratación, los cuales se estaban redactando.

En los presupuestos municipales de 2018 se aprobó una enmienda de MC Cartagena, valorada en 200.000 euros, para continuar las excavaciones este mismo año y reformar la calle San Diego. Pese a que en esta última vía de acceso al casco histórico se ha empezado hace unos días a mejorar la iluminación y a poner un nuevo asfaltado, los operarios aún no han llegado a La Merced, situada junto a San Diego. La reforma de esta vía cuesta 115.000 euros, por lo que aún hay 85.000 euros para iniciar la reforma del Lago. El partido MC quiere que la actuación consista en pavimentar el suelo de la plaza, dejándola hueca, para que se pueda ir avanzando en la excavación arqueológica sin limitar el tránsito de personas. Para ello, el Ayuntamiento informó de que será necesario talar varias palmeras de gran tamaño. Además, la enmienda de la formación del exalcalde José López incluye el compromiso de que el Área de Hacienda añada otros 300.000 euros en los presupuestos de 2019.

Asimismo, el partido Ciudadanos, que también está en la oposición, comentó al respecto que, cuando negociaron los presupuestos con el Gobierno local, éste se comprometió a añadir más dinero en El Lago si sobraban fondos de la reforma de las calles del centro Beatas, Villalba Corta, San Cristóbal Corta, Ciprés, Don Roque y plaza Roldán, que ya se están ejecutando. Según la formación naranja, estos arreglos se han adjudicado por 257.000 euros, casi 100.000 menos de lo previsto inicialmente en el presupuesto. Por lo que, emplazó al Ejecutivo liderado por la alcaldesa Ana Belén Castejón a que añada este dinero a la puesta en valor de la plaza de la Merced.

Tanto MC como Ciudadanos urgen al Consistorio para que inicie los trabajos. LA OPINIÓN transmitió ayer este requerimiento al Ejecutivo local, que no dio respuesta alguna sobre ello. Algo que pone de manifiesto que el resurgir de El Lago sigue enrocado pese a contar con fondos en los presupuestos municipales de este ejercicio.