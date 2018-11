La oposición a Policía Local sigue sin fecha y en enero podría jubilarse el 10% de la plantilla

La oposición para 19 nuevas plazas de agente de Policía Local en Cartagena sigue sin fecha. El concejal de Seguridad, Manuel Mora, sostiene que el Ayuntamiento está terminando de definir el tribunal que supervisará estos exámenes, aunque no dice cuándo estará listo. Mientras que la alcaldesa Ana Belén Castejón (PSOE) asegura al respecto el tribunal saldrá en cuanto los sindicatos se pongan de acuerdo. La organización CSIF asegura desde mayo que un delegado sindical de UGT figuraba en el tribunal que se planteó inicialmente, algo que consideran «poco ético y nada transparente». Esta queja fue presentada en mayo, y, desde entonces, el Consistorio no ha resuelto el entuerto. A esto se suma que el juzgado de lo Contencioso, a instancias también del CSIF, suspendió hace un mes las bases que había para ocupar las plazas de promoción interna del Cuerpo municipal (ascensos). Los puestos afectados por esto último son uno de oficial, tres de sargento y uno de cabo. Sobre ello, el edil de Seguridad exponen que «existen medidas cautelares que no nos permiten salgan plazas». No obstante, desde UGT afirman que el Contencioso ha abierto al Ayuntamiento la posibilidad de que los puestos se ocupen de forma interina mediante un simple y «rápido» concurso de méritos.

Igualmente, los agentes también reclaman la compra de nuevos vehículos, la adquisición de chalecos antibalas para todos y mejoras de ámbito logístico.

Agentes «escasos» y «viejos»

Esta parálisis a la hora de convocar nuevas plazas llega en el peor momento del Cuerpo. Según ambos sindicatos, la plantilla está «muy envejecida» y con «gran escasez» de efectivos. Además, los representantes sindicales de estos funcionarios locales avanzan que está previsto que a partir de enero entre en vigor un nuevo decreto estatal que permite la jubilación anticipada de los agentes que lleven tres décadas y media de servicio y sean mayores de 59 años. Con ello, apuntan que podría jubilarse el 10% de la plantilla actual, que está compuesta por alrededor de 300 agentes.

Si bien, UGT comenta que las plazas de estas jubilaciones imprevistas pueden cubrirse en la oposición, al no suponer un coste adicional para las arcas públicas. Este sindicato estima que la nueva promoción de agentes podría rozar el medio centenar de efectivos. De todos modos, ambos sindicatos creen que se deberían convocar «ya» las oposiciones, para que los nuevos agentes estén listos para empezar en verano. Por el momento aún no se ha confirmado la lista oficial de admitidos en la oposición, a la que se han apuntado alrededor de 400 personas.

Asimismo, cuando aún no se sabe ni para cuándo estarán los nuevos agentes, los sindicatos aseguran que la actual oferta es «insuficiente» para cubrir el déficit de personal. De hecho, UGT reclama al Ayuntamiento que convoque otra oposición para 2019. Por último el partido Ciudadanos denunció ayer públicamente que se ha «incumplido» y solo se ha ejecutado un porcentaje mínimo del Plan Estratégico de la Policía Local. Los sindicatos apuntan al respecto que la falta de agentes les obliga a prestar un servicio que no es el «óptimo» para una ciudad como Cartagena.