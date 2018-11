La hermana de la paciente a la que sirvieron un bicho en la comida desmiente al hospital

La hermana de la paciente ingresada en el hospital Santa Lucía de Cartagena niega rotundamente que desde el centro hospitalario hayan pedido disculpas por el bicho que apareció en el plato de comida que le entregaron a la mujer.

Un bicho muerto en la ensalada. Concretamente una tijereta es lo que se encontró una mujer que se encontraba ingresada en el hospital Santa Lucía de Cartagena.

Desde el Santa Lucía, una portavoz señaló que, cuando se produjo el incidente el lunes, subió la dietista de la empresa de restauración a pedir disculpas a la paciente y a mostrarle las bolsas de ensaladas, envasadas con fecha de caducidad óptima y control de calidad. Asimismo, la misma fuente indicó que "se le ofreció cambio de menú".También añadieron que en la mañana de este martes se le volvió a pedir disculpas a la paciente.

Sin embargo, la hermana de la paciente, Mila Aniorte, desmiente la versión del hospital: "No nos pidieron disculpas en ningún momento. Lo que se limitaron a decir es que de haber visto el bicho no habrían puesto la ensalada, pero eso no son disculpas".

Además, Mila contradice a la portavoz del Santa Lucía y explica que nadie subió a la habitación para mostrarles las bolsas de la comida, así como tampoco nadie volvió este martes a disculparse por lo sucedido.

"Es ridículo que ocurran estas cosas y tengo constancia de que no somos las únicas. Hay gente que ha puesto reclamaciones y se ha quejado", denuncia.

Este hecho llega en un momento muy polémico tras la emisión en La Sexta de un programa de Alberto Chicote sobre los deficientes menús que sirven tanto en hospitales como en residencias de ancianos.