Buenos Aires se harta de pagar la luz

Los vecinos del residencial cartagenero Buenos Aires, situado a las afueras de Molinos Marfagones, se han hartado de pagar la factura del alumbrado público. Hasta la fecha sufragaban ellos mismos este servicio que ellos entienden que debería costear el Ayuntamiento. El pasado mes dieron la orden al banco de que devolviese todos los recibos de las farolas, por lo que la compañía eléctrica les ha cortado el suministro en la vía pública. Llevan desde el pasado lunes con las calles a oscuras. La factura ronda los 400 euros, cada dos meses. También destacan que tienen problemas con la red de saneamiento.

El residencial cuenta con unas 200 viviendas, pero solo poco más de la mitad se encuentran habitadas. María Ángeles Monerri, portavoz vecinal de esta urbanización, denuncia además que se sienten «abandonados» por el Consistorio. Entre sus reclamaciones se encuentra la exigencia de que haya más presencia de Policía Local en las inmediaciones del residencial. «Se están produciendo robos de mobiliario urbano a plena luz del día», advierten. Por ejemplo, en cuestión de días, los vecinos denuncian que se han llevado decenas de guías de madera que orientan el tronco de los árboles. «La Policía Local no viene por aquí», lamentan.

Asimismo, los residentes ponen el foco sobre el «punto negro» para la circulación vial existente en la salida del residencial. En este cruce de la carretera RM-332 con Buenos Aires han ocurrido ya varios siniestros, algunos de ellos con víctimas mortales. El último fue el pasado mes. Los vecinos reclaman la construcción de una rotonda para evitar estos sucesos. Monerri recordó tras el último accidente que el Ayuntamiento ha ejecutado un aval de 500.000 euros de la empresa constructora del residencial al no llevarse a cabo en su totalidad, por lo que «hay dinero para poder hacer todos estos trabajos».

En cuanto a la rotonda, el concejal de Servicios Públicos, Juan Pedro Torralba, informó en octubre a este periódico que, pese a que la carretera es competencia de la Comunidad Autónoma, «se está redactando el proyecto e intentando no coger terrenos privados para que sea más ágil y no retrasar su construcción». Igualmente, destacó que el Consistorio está trabajando para subsanar los problemas de iluminación, y que «en breve» se iba a adjudicar el proyecto para dotar de cableado a la urbanización. Por último, el edil avanzó que se está haciendo el proyecto para poner a punto la red de saneamiento. Los avances prometidos por el Ayuntamiento no le valen a los vecinos, que llevan meses reclamando mejoras. Así, han convocado una protesta para el domingo día 25 de noviembre. Tienen previsto hacer un pasacalles reivindicativo por el centro de la ciudad con el objetivo de que el Consistorio atienda sus exigencias.