Un millar de vehículos 'estrena' la nueva ITV de Cabezo Beaza

La competencia hace que baje el volumen de usuarios en La Asomada.

La nueva Inspección Técnica de Vehículos (ITV) del polígono industrial Cabezo Beaza ha atendido en su primer mes de apertura a alrededor de un millar de vehículos, según apunta la empresa Itevemur, que gestiona esta instalación. Para esta compañía, que ya regentaba otras ITV en la Región, como la de Espinardo, las cifras de Cartagena son «positivas». Abrieron sus instalaciones el pasado día 11 de octubre, por lo que reconocen que aún no le ha dado tiempo a la gente a conocer que está nueva ITV, situada en la calle Berlín, está abierta al público.

La misma se ubica a pocos minutos de la ITV de la carretera de La Asomada. Hasta que el cambio de legislación liberalizó este sector, ésta era la única que existía en el término municipal. Para este establecimiento, la llegada de un nuevo competidor les ha hecho notar un «pequeño» bajón en el volumen de vehículos, según apuntan ellos mismos. Si bien, destacan que esto era algo «normal», que ya preveían, «porque sigue existiendo el mismo número de coches y la oferta para pasar la inspección es más amplia». De todos modos, desde La Asomada comentan que la apertura de una nueva ITV no se ha traducido en un acortamiento de las esperas que hacen muchos conductores cuando tienen que llevar sus coches a La Asomada. No obstante, explican que desde principios de año han puesto en marcha un nuevo sistema de cita previa que permite a los propietarios de vehículos concertar su visita y minimizar la espera. «Aún no se conoce mucho esta nueva forma de coger el turno y siguen viniendo coches sin cita, que, lógicamente, tienen que esperar para ser atendidos», dicen desde La Asomada.

Al margen de estas dos instalaciones, en pocos días también estará operativa una nueva ITV junto al residencial Buenos Aires, a las afueras de Molinos Marfagones. Con ella, serán tres las estaciones que disponga el término municipal.

Según explican desde Itevemur, «teníamos todo preparado para abrir nuestras instalaciones de Cabezo Beaza en mayo, pero la administración nos ha retrasado la apertura cinco meses». El partido Ciudadanos, promotor de esta liberalización del sector de las ITV, critica a través de su portavoz local, Manuel Padín, que «la ocurrencia del Partido Popular, que dirige la Comunidad Autónoma, ha consistido en retrasar la apertura de estas ITV y otras más a lo largo de nuestra Región. Con ello, han puesto en serio riesgo la seguridad jurídica de estas empresas y su economía por puro capricho político». Por último, concluye que «con la puesta en marcha de estas nuevas instalaciones, se pone fin al oligopolio creado por el PP en las dos últimas décadas para fomentar el capitalismo de amiguetes».