La mejor aceleradora de empresas del país crea más de 400 negocios desde Cartagena

La incubadora de proyectos empresariales de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), llamada Cloud Incubator HUB, ha sido valorada por Funcas, el 'think thank' de la asociación bancaria de cajas de ahorros, como la mejor aceleradora de empresas de España y el segundo mejor vivero empresarial del país. Hay que destacar que en la pasada edición el Cloud Incubator quedó en primer puesto como mejor vivero empresarial. Asimismo, en la lista de este año, el Centro de Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC), con sede en el polígono Cabezo Beaza, aparece como quinto clasificado en el ránking de mejores viveros de empresas, que lidera Santiago de Compostela, con el Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio.

En cuanto al Cloud Incubator de la UPCT, Funcas destaca en su informe 'Los servicios que prestan los viveros de empresas en España', el estímulo a la creación de start-up en el campo de las Tecnologías de la Información que hace la universidad cartagenera a través de esta iniciativa creada en el año 2011. Andrés Carrillo, cofundador y actual director organizativo del Cloud Incubator, destaca que en este periodo de tiempo han logrado impulsar la creación de más de 400 empresas desde Cartagena. «Iniciamos esta aventura cuando nos dimos cuenta que las empresas extranjeras fichaban a nuestros alumnos y veíamos que el talento que ese estaba formando en la Politécnica se estaba marchando al extranjero. Lo bueno de todo esto es que no solo hemos evitado que nuestro talento tenga emigrar, sino que también hemos logrado que profesionales de otros países del mundo vengan a Cartagena, por lo que hemos conseguido atraer emprendedores de otros países a nuestra ciudad», comenta Carrillo. Además, el cofundador explica que han recibido una media de entre 100.000 y 200.000 euros por año de financiación europea, gracias a los proyectos a los que se han presentado los distintos emprendedores que han iniciado sus ideas de negocio en este mecanismo puesto en marcha por la UPCT. No obstante, pese estar vinculado con la universidad, el Cloud Incubator no está restringido solo a público estudiantil, y el propio cofundador afirma que están abiertos a que participen todo tipo de personas, sin tener por qué estar ligadas al mundo académico.

Al margen de proyectos empresariales, el Cloud Incubator también fomenta líneas de investigación entre los universitarios. Una de ellas se centra en el desarrollo de un vehículo de conducción autónomo. En concreto, los investigadores de Politécnica están desarrollando para la Dirección General de Tráfico (DGT) un sistema de toma de decisión inteligente para vehículos autónomos a partir del comportamiento de diferentes tipos de conductores. Está siendo probado en escenarios reales con el objetivo de obtener modelos de comportamiento más realistas y asociados al tipo de vía y a las situaciones de tráfico real para mejorar los vehículos autónomos.