Castejón suspende la reparcelación de Novo Carthago

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha anunciado hoy, durante el debate del Estado del Municipio, que ha ordenado suspender el proyecto de reparcelación de Novo Carthago, basándose en los informes de los servicios jurídicos municipales y en la investigación judicial que lleva un juzgado de Instrucción de Murcia sobre posible corrupción en la recalificación de estos terrenos.

De esta forma, la regidora ha respondido a la advertencia de Hansa Urbana, promotora de la urbanización, que ha reclamado al Ayuntamiento retomar los trámites administrativos necesarios para construir cerca de 6.000 viviendas y dos hoteles junto al humedal de Lo Poyo y, en caso de no reactivar inmediatamente el expediente, ha anunciado que presentará una reclamación por incumplimiento de convenio y daños y perjuicios por importe de 140 millones de euros.

Frente a este aviso, que Castejón calificó como un "chantaje", la alcaldesa ha apuntando que la suspensión del proyecto también se ampara en el artículo 32 de la Ley del Suelo de la Región, al tiempo que ha pedido a la Comunidad Autónoma que revise de oficio la aprobación definitiva de este plan por posible omisión del informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Segura.

También ha instado al Ejecutivo autonómico a que revise de oficio el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Mar Menor por existir una posible omisión en el trámite de información pública.

Castejón ha defendido la gestión de su ejecutivo desde que asumió la alcaldía en junio de 2017, y ha anunciado sus líneas estratégicas para los próximos meses en el municipio, entre las que ha remarcado que, en cuanto dispongan del informe preceptivo de la Comunidad Autónoma, vallarán los terrenos de El Hondón, que se destinará, según ha revelado, a construir un "pulmón verde" basado en el estudio realizado sobre esta zona por la Universidad Politécnica de Cartagena.

Además, ha revelado que el secretario de Estado de Infraestructuras, Vivienda y Transportes, Pedro Saura, presentará en Cartagena en los próximos días el proyecto de remodelación "integral" de la estación de ferrocarril, que, según ha apuntado, cuenta con presupuesto, aunque no ha mencionado si el responsable de Fomento dará detalles sobre el trazado del AVE a la entrada de la ciudad.

Desde las filas populares, su portavoz, Francisco Espejo ha resumido la gestión del Gobierno local en "no invertir, no generar empleos, engañar a los ciudadanos y no gastar en barrios y diputaciones".

Mientras, el portavoz de Movimiento Ciudadano, José López, ha criticado el "descaro" y la "falta de dignidad" de Castejón por ofrecer "sólo promesas falsas e incumplibles" por su falta de capacidad.

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Manuel Padín, ha emplazado a optimizar las inversiones locales, mientras que su homóloga de Cartagena Sí Se Puede, Pilar Marcos, ha censurado un "discurso intachable de Anita La Fantástica que no se ajusta a la realidad".