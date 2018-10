Podemos no quiere que los usuarios paguen el recibo del agua a quienes no tienen dinero

El partido de la oposición Cartagena Sí Se Puede (Podemos) pedirá hoy en el pleno municipal que el Ayuntamiento de Cartagena rechace que el superávit de la concesionaria municipal del agua, Hidrogea, se destine a sufragar el fondo social, 'hucha' con la que se ayuda a las personas que no pueden abonar el recibo del agua. Por su parte, la empresa sostiene que ella no tiene capacidad de decisión sobre el uso de este dinero y apunta que esta decisión es competencia del Consistorio.

La formación morada considera que «en realidad, ese dinero es de la gente y no de la empresa, y que resulta una tomadura de pelo que todos los cartageneros paguen el lavado de cara de Hidrogea, habiendo dinero de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento para un Plan de Pobreza Energética, que se aprobó en noviembre de 2005, pero que, según Podemos, a día de hoy aún no se ha ejecutado. La Junta de Gobierno Local ha aprobado recientemente el convenio con la empresa concesionaria para poner en marcha el Fondo Social del Agua, dotado con 350.000 euros con cargo a la tarifa; por lo que se paga entre todos los usuarios del servicio. Podemos recurrirá dicha decisión ante el pleno municipal, además de reservarse otras posibles actuaciones, ya que considera una verdadera «estafa» que la ciudadanía, a través del recibo, costee los gastos del Fondo Social, habiendo ya partidas reservadas para ello, que no tienen que ver con el superávit del servicio del agua que la empresa dice tener contabilizado. Por último, la formación morada recuerda que dicho superávit no tiene por qué destinarse al Fondo Social, sino que, en todo caso, debe invertirse en obras y en mantenimiento, o en rebajas futuras de la tarifa, pero que no puede utilizarse para que la empresa relacionada con la trama de corrupción 'Pokemon' se publicite.